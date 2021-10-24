自《鱿鱼游戏》后再次掀起「生存游戏」！其实有不少网漫都以这为题材，盘点５部给大家！

今年其一大热话题一定非《鱿鱼游戏》莫属，当中亦掀起各地玩起真人版的「生存游戏」，而这题材在网漫世界上也有不少，不知道大家有没有看以下５部呢？

1) 《全知读者视角》



（图源：LINE WEBTOON提供）

《全知读者视角》是由原创突破1亿次点阅率的韩国网路小说，化为漫画重新诞生！

故事讲述主角金独子是一个平凡的上班族，唯一的嗜好是阅读网路小说《在灭亡的世界中存活的三种方法》（简称「灭活法」），然而，在长达十年的连载期间，主角是唯一一个读者。



当主角看完最终话的时候，小说中的场景却转瞬间成为了现实。随著城市成为炼狱，熟悉的小说角色纷纷登场，甚至那强大无比、牵动整个故事转动的「小说主角」开始照著剧情行动，熟悉的日常将不复返，一个新的世界正在诞生，而金独子将是知晓这个新世界结局的唯一一个读者。这网漫会在每周一更新，想看更多的话，可按此浏览！

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2) 《猎枪少年》



（图源：LINE WEBTOON提供）

这网漫是全球累积点阅率达12亿次的神作《Sweet Home》前传的神级世界观大公开！



（图源：LINE WEBTOON提供）

当人类陷入了莫大的危机当中，在抵抗内心欲望的同时，还要躲避已经沦陷变成怪物的人类，就在这充满危机的世界里，究竟谁会站出来成为英雄，带领大家走向充满光明的未来？作为深受其害的受害者之一，由弱者成为英雄的少年—韩圭汉，有朝一日能否像梦中的自己一样，举起猎枪，勇敢地发起反击？



这作品会在每周六更新，想看更多的话，可按此浏览！

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3) 《恋爱生存战》



（图源：LINE WEBTOON提供）

穿越进入爱情小说的化身为女主角殷采琳，除了男主角以外，她只能看到黑影。原本以为可以像小说女主一样过著幸福的日子，但故事类型竟突然从浪漫爱情变成恐怖生存类型？！为了活下去，女主角必须和路人甲乙丙丁合作！



（图源：LINE WEBTOON提供）

这作品会在每周六更新，想看更多的话，可按此浏览！

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4) 《僵尸生存游戏》



（图源：LINE WEBTOON提供）

男主李安半工半读，只为了帮赌鬼父亲还债。被现实折磨的他，渐渐失去对痛的知觉...因缘际会之下进入了非法格斗赛，他该如何生存下来呢...？



这作品会在每周四更新，想看更多的话，可按此浏览！

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5) 《掠食者》



（图源：LINE WEBTOON提供）

25岁的待业生尚真，隔壁住著一个变成怪物的朋友，为了喂食他，尚真每晚都会外出寻找贪孽又邪恶的人类...他们两个，究竟是人类的救援者？还是掠食者？



（图源：LINE WEBTOON提供）

这作品会在每周一更新，想看更多的话，可按此浏览！希望以上５部可以有其一令大家渡过美好的周日时光吧～

（封面图源：LINE WEBTOON提供）

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