【有片】《不可阻擋的High Kick》主演們時隔15年再聚首！預告片中羅文姬的「紅薯南瓜」經典台詞一秒勾起回憶～

MBC最近為經典情景喜劇《不可阻擋的High Kick！》（另譯：搞笑一家親）拍攝紀錄片，昨天公開了第一版預告，那些熟悉的面孔全都回來了！

MBC今年8月宣布製作正在與演員們進行聯絡，昨天終於公開了預告片，錄製地點重現了劇中李順才一家的客廳，羅文姬、李順才、朴海美、鄭埻夏、丁一宇、金彗星一一登場，最後還閃現了一個神秘的身影，正是息影多年的徐敏貞！



（圖源：MBC）

預告片里，各位演員重現了劇中的名場面，李順才皺眉：「這湯怎麼這麼鹹？ 」羅文姬咆哮：「南瓜紅薯！」金彗星也再次發射經典的卡里斯馬眼神~



（圖源：Youtube@MBClife截圖）

擔任主持的是朴敏英，她也是通過這部劇出道、飾演民豪的女友姜友美，朴敏英平時除了拍戲之外鮮少露面，可見這部劇對她有多麼獨特的意義。

朴海美本月5日做客SBS電台節目時透露紀錄片已經拍攝完畢，幾乎每一位演員都哭了。丁一宇也透露稱拍戲的最後一天難過的哭了出來，因為覺得再也見不到這個攝影棚、只剩下回憶，重新回來更是百感交集。



（圖源：MBC《不可阻擋的High Kick！》官方劇照）

《不可阻擋的High Kick！》從2006年到2007年播出，以誇張搞笑的方式對愛情、親情、友情、失業、同學關係、婆媳關係等進行全新詮釋，在全亞洲都收穫了超高人氣，被不少劇迷封為「傳說級情景喜劇」，劇終後多年仍經常被大家提起。 《青春紀錄片-搞笑一家親篇》篇分為上下兩部，第一部將於10月29日晚8點45分播出（韓國時間）。



（封面圖源：MBC、Youtube@MBClife截圖）

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