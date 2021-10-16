韓國Starbucks推出最新萬聖節周邊！黑貓、幽靈和小南瓜全都太可愛啦~

韓國Starbucks每逢換季或節日都會推出對應的主題商品，眼看這個月底就是萬聖節，應景的萬聖節限定款周邊也終於公開啦，一起來看！

先是馬克杯系列，最引人矚目的就是這隻南瓜造型的拿鐵杯！杯蓋上鑽出一隻黑貓，圓圓的大眼、尖尖的小耳朵，就連兩隻前爪都有做出來，真的超精緻！容量296ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

貓咪夜光杯，幽靈圖案在白天吸收光線、晚上會發出幽幽螢光，南瓜的元素則體現在橘色把手，容量355ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

這隻貓貓杯是黑貓把幽靈抱在懷裡的造型，後邊還有一根尾巴翹起來，也超級可愛啊！雖然側面看有一點點突兀XD容量是296ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

以及魔力萬聖節格紋夜光杯，官方介紹是讓人聯想到魔法師的神秘小屋，容量355ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

再看玻璃杯這邊，這隻幽靈雙層杯也很有趣，倒入像牛奶這樣的白色液體就能看到幽靈本尊（誤），角落也不忘補上一隻黑貓，容量較小237ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

南瓜造型冷飲杯，非常簡潔直觀的萬聖節item！容量355ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

還有金色城堡冷飲杯，畫的是通往前往神秘小屋的魔法師，容量580ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

塑膠隨行杯也有出萬聖節款，幽靈水杯的頭上還有一個可分離的披風，兩邊好像耳朵戳出來一樣，可愛到過分啦！容量500ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

以及夜光冷飲杯（710ml）和4隻一組的彩色冷飲杯（709ml），整個杯子都夜光確實很炫，只是不知道拿起來會不會有點扎手XD



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

不鏽鋼隨行杯也有出3款，分別是瓶蓋上附了一頂魔法師帽子的冷飲瓶，容量473ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

以及附繩隨行杯（296ml）和造型相當極簡的Concord隨行杯（591ml），果然還是貓咪和幽靈比較可愛~



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

配飾也出了好幾種，鑰匙吊飾裡就有穿著南瓜衣的小熊和魔法師小熊，而且棺材造型的盒子剛好可以把小熊收納進去，令人感到療癒：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

魔法師主題吸管組附有一個造型很眼熟的保護套；右邊的魔法師攪拌棒看起來可以跟吸管湊成一套：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

LED別針組（三入），放入電池就可以亮起來！晚上帶著它們出門一定回頭率很高：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

糖果迷你托特包，尺寸是24 x 17 x 8 （cm），雙面可用、隨心翻轉：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

魔法帽小熊口袋手包，這個更加迷你，看背面的卡片袋就知道了，官網給出的數位是13 x 16 （cm）：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

南瓜拿鐵小熊咖啡師，戴著魔法帽、穿著幽靈披風，雙手端著一杯熱騰騰的南瓜拿鐵，萬聖節氣氛拉到滿格：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

最後還有一個仿彿跟萬聖節沒什麼關係的茶壺（官網說明是「魔法道具」），不過絨布袋和金黃色的穗子倒是很好看XD容量503ml：



（圖源：韓國Starbucks官網截圖）

此外還有萬聖節期間限定飲料和甜點，那杯木乃伊造型的香草星冰樂讓人印象深刻XD



달콤한 드리즐과 초콜릿 토핑으로 미라를 표현한#바닐라미라크림프라푸치노



붉은색과 보라색의

새콤달콤한 자몽, 라즈베리 젤리가 매력인#아이스젠틀조커스윗사워



달콤한 호박과 이국적인 스파이스 풍미의#펌킨스파이스라떼#10월12일출시 pic.twitter.com/ARfN75u8ON — starbuckskorea (@StarbucksKorea) October 11, 2021

유령이라기엔 너무 작고 귀여운 할로윈 푸드들

베어 물기 아까울 정도로 깜찍한 모습에

한 입도 못 먹고 그저 바라보고만 있을지도 몰라요!



취향 저격 케이크와 달콤한 마카롱

그리고 부드러운 마들렌과 카라멜까지



할로윈 시즌을 더욱 즐겁게 만들어 줄

나만의 디저트를 골라볼까요?#10월12일출시 pic.twitter.com/i0MUKheaZo — starbuckskorea (@StarbucksKorea) October 11, 2021

（封面圖源：韓國Starbucks官網截圖）

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