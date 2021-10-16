這個蠻好笑呢～說IU「胖什麼胖」的事件還有後續，喊話的那位粉絲本尊開通了YouTube！

誰能想到怒吼本命，居然還能被本命記住呢？

說的就是那個讓IU記了5、6年的女粉絲。 事情要從2015年的釜山演唱會說起，當時IU就說自己變胖了，台下的一位粉絲立刻大喊「胖什麼胖」，聽得IU不知所措，而這位粉絲也是因為擔心自家本命過瘦影響健康，才大喊了出來，當時還引得周圍的人哈哈大笑。 接著IU調侃這位女粉絲，說道：「現在是什麼情況，現場除了我之外居然還有人拿著麥克風，音量那麼大.....」



而就在去年的YouTube《1TheK Oringals》的「本尊登場」版塊中，IU提及了那位之前在釜山演唱會上喊「胖什麼胖！」的粉絲，表示想要找到她。 她說道：「現在很多人知道這個影片，了不起，那位真的很了不起，很想知道她現在生活得怎麼樣？ 幾歲了？ 什麼職業？ 還是Uaena嗎？ 希望她好好地生活」。 一句話就讓本命記了她5年也是超級幸運的。 之後這位女粉絲親自留言表示自己就是喊出「胖什麼胖」的粉絲本人，是IU的老粉，能夠和IU生活在同一個時代覺得超級幸福。



只是沒想到的是「胖什麼胖」事件居然還有後續，女粉絲開通了YouTube頻道，頻道名就是那句著名的「胖什麼胖」，該帳號在一則影片都沒有情況下已經有了超5000的粉絲，女粉絲還特意備註「真的不是假號」。只能說明IU實在太火了，與她相關的任何內容都是是粉絲追蹤的的焦點。



（圖源：YouTube截圖）

得知這一消息的廣大網民們留言表示：「這位粉絲的肺活量真的很大」、「笑死我了，本尊來了」等。

（封面圖源：IG@dlwlrma）

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