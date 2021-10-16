韩国Starbucks推出最新万圣节周边！黑猫、幽灵和小南瓜全都太可爱啦~

韩国Starbucks推出最新万圣节周边！黑猫、幽灵和小南瓜全都太可爱啦~

生活   2021年10月16日   星期六09:00   Sani  

韩国Starbucks每逢换季或节日都会推出对应的主题商品，眼看这个月底就是万圣节，应景的万圣节限定款周边也终於公开啦，一起来看！

先是马克杯系列，最引人瞩目的就是这只南瓜造型的拿铁杯！杯盖上钻出一只黑猫，圆圆的大眼、尖尖的小耳朵，就连两只前爪都有做出来，真的超精致！容量296ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

猫咪夜光杯，幽灵图案在白天吸收光线、晚上会发出幽幽萤光，南瓜的元素则体现在橘色把手，容量355ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

这只猫猫杯是黑猫把幽灵抱在怀里的造型，后边还有一根尾巴翘起来，也超级可爱啊！虽然侧面看有一点点突兀XD容量是296ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

以及魔力万圣节格纹夜光杯，官方介绍是让人联想到魔法师的神秘小屋，容量355ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

再看玻璃杯这边，这只幽灵双层杯也很有趣，倒入像牛奶这样的白色液体就能看到幽灵本尊（误），角落也不忘补上一只黑猫，容量较小237ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

南瓜造型冷饮杯，非常简洁直观的万圣节item！容量355ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

还有金色城堡冷饮杯，画的是通往前往神秘小屋的魔法师，容量580ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

塑胶随行杯也有出万圣节款，幽灵水杯的头上还有一个可分离的披风，两边好像耳朵戳出来一样，可爱到过分啦！容量500ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

以及夜光冷饮杯（710ml）和4只一组的彩色冷饮杯（709ml），整个杯子都夜光确实很炫，只是不知道拿起来会不会有点扎手XD

（图源：韩国Starbucks官网截图）

不锈钢随行杯也有出3款，分别是瓶盖上附了一顶魔法师帽子的冷饮瓶，容量473ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

以及附绳随行杯（296ml）和造型相当极简的Concord随行杯（591ml），果然还是猫咪和幽灵比较可爱~

（图源：韩国Starbucks官网截图）

配饰也出了好几种，钥匙吊饰里就有穿著南瓜衣的小熊和魔法师小熊，而且棺材造型的盒子刚好可以把小熊收纳进去，令人感到疗愈：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

魔法师主题吸管组附有一个造型很眼熟的保护套；右边的魔法师搅拌棒看起来可以跟吸管凑成一套：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

LED别针组（三入），放入电池就可以亮起来！晚上带著它们出门一定回头率很高：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

糖果迷你托特包，尺寸是24 x 17 x 8 （cm），双面可用、随心翻转：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

魔法帽小熊口袋手包，这个更加迷你，看背面的卡片袋就知道了，官网给出的数位是13 x 16 （cm）：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

南瓜拿铁小熊咖啡师，戴著魔法帽、穿著幽灵披风，双手端著一杯热腾腾的南瓜拿铁，万圣节气氛拉到满格：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

最后还有一个仿佛跟万圣节没什么关系的茶壶（官网说明是「魔法道具」），不过绒布袋和金黄色的穗子倒是很好看XD容量503ml：

（图源：韩国Starbucks官网截图）

此外还有万圣节期间限定饮料和甜点，那杯木乃伊造型的香草星冰乐让人印象深刻XD

（封面图源：韩国Starbucks官网截图）

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