好想擁有像SEVENTEEN夫勝寬一樣的弟弟！幫姐姐跑腿買東西被拍到，很認真地完成了任務XD

幫姐姐跑腿的弟弟就是好弟弟！

SEVENTEEN成員夫勝寬最近被網友們挖出舊聞，原來還是個非常聽姐姐話的弟弟呢。夫勝寬是家中老幺，上面有兩個姐姐。之前姐姐讓夫勝寬幫忙買某Victoria's Secret的產品。看姐弟倆的聊天截圖可知，夫勝寬在店裡給姐姐拍了照片，看來是想問具體買哪一款，但姐姐一直沒有答覆，夫勝寬看姐姐沒反應，就說：「你不回資訊的話我就隨便買啦，姐姐不需要手包之類嗎？」居然有這樣的神仙弟弟，一個人在女裝店裡買東西多少會有些尷尬，但夫勝寬完全沒有不耐煩，一直等姐姐的答覆，甚至除了姐姐指定要的東西之外，還想要幫姐姐買其他的禮物。收到東西的姐姐還在SNS上發了認證照，大讚弟弟非常有眼光。



不久之後又有人在網上發佈了夫勝寬在美國街頭的照片，手裡拎的正是Victoria's Secret的紙袋，看來有把姐姐話放在心上，已經完成了跑腿任務。而站在他身邊的高大男生則是隊友VERNON，他手上拿的是迪士尼的袋子，據說是買來送給國小六年級的妹妹的禮物。



최근에 제일 좋아하는 사진 뉴욕 한복판에서 누나 심부름인 빅토리아시크릿 쇼핑백을 들고 있는 열아홉 부승관 pic.twitter.com/Y56jgTLwvm — 팔부(@8888bayan) September 12, 2021

幫姐姐跑腿的弟弟，幫妹妹買禮物的哥哥，哪個女生不想要呢？

（封面圖源：IG@pledis_boos）

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