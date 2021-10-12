當《玩具總動員》角色成為《魷魚遊戲》的參賽者&古代發生的話，網上大玩創意「123木頭人」無極限！

《魷魚遊戲》的 cover 創作不斷更新！大家還有看過什麼有趣的版本呢？

熱門韓劇《魷魚遊戲》從劇情、服裝道具、遊戲…等等，都受到劇迷們的熱烈模仿對象，其中，關於「123木頭人」的創意，可以說是無極限，也是版本最多的的其中一場遊戲。



（圖源：Netflix《魷魚遊戲》官網截圖）

那麼，當熱門動畫電影《玩具總動員》的經典角色們，都變成了《魷魚遊戲》的參賽者，場面又會多麼有趣呢？



還有，如果《魷魚遊戲》從古代開始舉行的話，「123木頭人」的場面會是這樣子的！



以及，前幾天小編介紹過無伴奏合唱acapella的《魷魚遊戲》音樂，彷彿身歷其境，狂起雞皮疙瘩～！



在巴黎更有《魷魚遊戲》的快閃咖啡廳人氣爆棚！民眾排隊6小時玩椪糖遊戲，店內還有穿桃紅色衣服的工作人員。



（封面圖源：Twitter@NetflixFR）

美國主持人 Jimmy Fallon 也發影片挑戰椪糖Game，模仿李政宰下場卻很慘～。XD



最後，還有６大主演追加的採訪內容，有興趣的人可以按下方連結過去觀看喔！

《魷魚遊戲》６大主演挑戰椪糖遊戲！分享最難忘場面、最有自信的遊戲，其中3人認為這場遊戲太辛苦了



（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截圖）

（封面圖源：YouTube@Mark Cannataro Films、Flow Music截圖）

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