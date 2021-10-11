《魷魚遊戲》６大主演挑戰椪糖遊戲！分享最難忘場面、最有自信的遊戲，其中3人認為這場遊戲太辛苦了

「《魷魚遊戲》裡最有自信的遊戲是？」、「最難忘的瞬間？」、「最喜歡的角色?」大家會如何選擇呢？一起來看看演員們的答案吧！

「Netflix Korea」頻道邀請到了韓劇《魷魚遊戲》的六位主演，一邊挑戰椪糖遊戲，一邊接受專訪，究竟到最後有沒有人能夠成功呢？



（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截圖）

這一次採訪中，挑戰椪糖遊戲的演員名單：

▼魏河俊/魏嘏雋（飾演 黃俊昊）、鄭好娟（飾演 姜曉）



（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截圖）

▼許成泰（飾演 張德秀）、金姝怜（飾演 韓美女）



（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截圖）

▼崔帕西·阿努潘（飾演 阿里）、李瑜美（飾演 智英）



（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截圖）

首先因為IG追蹤數爆增的關係，大家都明顯感受到韓劇帶來的人氣，到處都會有人聊到關於《魷魚遊戲》的話題，而且，外國人也因此更了解韓國的文化，讓演員們感到難以想像的開心。

▼影片：（建議大家在設定中選好英or韓字幕後，在自動翻譯成中字觀看）



＜以下使用演員在劇中的角色名撰寫＞



（圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截圖）

Ｑ：《魷魚遊戲》感到最辛苦的場面是？

張德秀、韓美女、智英3人都選了拔河，阿里選擇了彈珠，參賽者們都變親近了，卻只能活一人，讓他光想就覺得很困難。

Ｑ：《魷魚遊戲》裡最有自信的遊戲是？

黃俊昊選了「123木頭人」，原因是自己擅長跑步也很會控制身體，姜曉也是，認為自己是模特兒，對停止不動這件事很有自信！阿里選擇了拔河。

Ｑ：《魷魚遊戲》裡最喜歡的場面是？

黃俊昊和阿里都選了打彈珠，看劇時都沉浸在劇情之中，兩位女生的演技真的太棒了。張德秀選了拔河，拍攝時自己也是跌倒了，心情很激動。智英選了姜曉躺在床上受重傷的一幕。

Ｑ：拍《魷魚遊戲》時最難忘的瞬間？

韓美女選了一個人被拖走的場面。智英選了姜曉找自己玩遊戲的場面，也剛好是自己的最後一場戲，因為要結束了其實很想哭，但要忍住。阿里選擇了玩「123木頭人」緊抓住男主的瞬間。張德秀選了自己從高處墜落的瞬間，雖然是安全拍攝，但還是感到非常緊張。

Ｑ：《魷魚遊戲》裡最喜歡的角色是？

黃俊昊和阿里都選了尚佑（朴海秀 飾），韓美女和張德秀選擇１號老爺爺吳一男（吳永秀 飾），姜曉和智英互相選擇了對方，兩人因為年齡相仿所以經常交流，變成了好朋友。

最終，大家都失敗了～！XD 沒有人將椪糖完成。

以上的提問，也歡迎大家留言分享喔。

（封面圖源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截圖）

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