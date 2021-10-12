韓網民為《尹STAY》宣傳照加註解～李瑞鎮有些「尷尬了」！網友：早知道去演《魷魚遊戲》啦XD

韓國綜藝《尹STAY》都結束這麼久了，最近卻因一張圖重新成為焦點。

《尹STAY》是羅英錫PD推出的一檔以全羅南道某韓屋為背景，讓外國人體驗、享受韓國風情的韓屋體驗真人秀節目，當初邀請了尹汝貞、李瑞鎮、鄭裕美、朴敘俊和崔宇植擔任嘉賓，一眾大牌出演立刻掀起了收視熱潮，直到現在都被不少觀眾封為「下飯經典」綜藝，時不時翻出來觀看。

日前，在韓國知名交流網站「女性時代」流傳著這樣一張照片，其實就是《尹STAY》當初的官方宣傳照啦，崔宇植、鄭裕美、尹汝貞、劉瑞珍和朴敘俊並排而站，對著鏡頭伸出手，像是在說「歡迎來到尹STAY」一樣。照片其實沒有任何問題，搞笑的是PO主特意在每個人的下方寫了註解，崔宇植對應《寄生上流》、鄭裕美是《屍速列車》、尹汝貞是《MINARI》、朴敘俊是「Captain Marvel」，只有李瑞鎮下面寫著「李瑞鎮」，逗得讀者哈哈大笑。



（圖源：tvN《尹Stay》；資料來源：女性時代）

《寄生上流》在第72屆戛納電影節（坎城影展）上斬獲最佳影片獎項，作為主演之一的崔宇植也在影壇名聲大噪，該作也成了他的代表作之一。 鄭裕美主演的《屍速列車》上映當時在全亞洲也票房大賣，身為主演的她人氣不可擋。 老戲骨尹汝貞更是了不得，憑藉《MINARI》獲得奧斯卡電影節最佳女配角，這也是韓國演員獲得的第一個奧斯卡大獎，對於韓國影壇來說意義重大。 朴敘俊最近正式加盟Marvel，要出演《驚奇隊長2》，想必電影上映時朴敘俊的人氣又將上升不少。



（圖源：電影《寄生上流》官圖、《屍速列車》官圖、《MINARI》官圖、IG@bn_sj2013）

相對於其他嘉賓來說，只活躍在本土影視劇圈的李瑞鎮的履歷就顯得弱了那麼一點了。 圖一貼出來就引來網民的熱烈討論，大家帶著調侃的語氣留言：「哈哈哈，李瑞鎮是勞模啊，少了他不行」、「誰說李瑞鎮沒有代表作，《李祘》的收視率有36%呢」、「李瑞鎮應該演《魷魚遊戲》中李秉憲那個角色，超級適合他」、「 李瑞鎮：你疼嗎？我很疼」、「看到李瑞鎮我要笑死了」、「李瑞鎮，別哭...」、「李瑞鎮只是比較專注於本土市場而已」等。



（封面圖源：tvN《尹STAY》官方海報）

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