《魷魚遊戲》無伴奏合唱acapella彷彿身歷其境！突破兩千萬觀看人次，網友：聽到起雞皮疙瘩～

這些人太強了啦～！！！

熱門韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，引爆韓劇大熱潮，在歐美地區的熱烈迴響是相當強大的，四位主演李政宰、朴海秀、魏河俊（魏嘏雋）、鄭好娟…等人更出演了美國 NBC 訪談節目《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）。



（圖源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon截圖）

劇中的周邊商品與內容也持續發燒中，更出現了許多《魷魚遊戲》的相關影片，其中，經常推出無伴奏合唱（acapella）的頻道「MayTree」，也推出了仿唱背景音樂的片段。

▼《魷魚遊戲》無伴奏合唱acapella，影片目前突破2000萬觀看人次：



其中像是有「123木頭人」、「魷魚遊戲背景音」、「起床號」、「工作人員出場音」、「第二場遊戲進場音」、「走在彩色迴廊上的背景音」都百分之百還原，網友更留言驚嘆道：如果有第二季的話，可以直接請他們來配樂了，讓人越聽越上癮！



（圖源：YouTube@MayTree截圖）

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（封面圖源：YouTube@MayTree截圖）

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