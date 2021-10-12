当《玩具总动员》角色成为《鱿鱼游戏》的参赛者&古代发生的话，网上大玩创意「123木头人」无极限！

《鱿鱼游戏》的 cover 创作不断更新！大家还有看过什么有趣的版本呢？

热门韩剧《鱿鱼游戏》从剧情、服装道具、游戏…等等，都受到剧迷们的热烈模仿对象，其中，关於「123木头人」的创意，可以说是无极限，也是版本最多的的其中一场游戏。



（图源：Netflix《鱿鱼游戏》官网截图）

那么，当热门动画电影《玩具总动员》的经典角色们，都变成了《鱿鱼游戏》的参赛者，场面又会多么有趣呢？



还有，如果《鱿鱼游戏》从古代开始举行的话，「123木头人」的场面会是这样子的！



以及，前几天小编介绍过无伴奏合唱acapella的《鱿鱼游戏》音乐，彷佛身历其境，狂起鸡皮疙瘩～！



在巴黎更有《鱿鱼游戏》的快闪咖啡厅人气爆棚！民众排队6小时玩椪糖游戏，店内还有穿桃红色衣服的工作人员。



（封面图源：Twitter@NetflixFR）

美国主持人 Jimmy Fallon 也发影片挑战椪糖Game，模仿李政宰下场却很惨～。XD



最后，还有６大主演追加的采访内容，有兴趣的人可以按下方连结过去观看喔！

《鱿鱼游戏》６大主演挑战椪糖游戏！分享最难忘场面、最有自信的游戏，其中3人认为这场游戏太辛苦了



（图源：YouTube@Netflix Korea 넷플릭스 코리아截图）

（封面图源：YouTube@Mark Cannataro Films、Flow Music截图）

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