《玩什麼好呢》突擊記者會！劉在錫被鄭埻夏亂入問到咬牙切齒，仍感動回答兩人關係

這場記者會很搞笑又有感人的地方～各位別錯過這集了～！

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）EP.109來場突擊記者會，讓劉在錫、哈哈、申奉仙與美珠都措手不及！其中鄭埻夏還圓夢扮演了《體育刨根問底》記者，大問特問好奇之事。

雖是突擊記者會，但劉在錫很穩重的接受記者們提問，直到有位記者因遲到偷偷摸摸進入，他才皺起眉頭。該記者一開口，劉在錫就直接噴笑，原來他早就懷疑這位記者的身分了，記者就是鄭埻夏本人啊！

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

鄭埻夏一本正經地提問劉在錫的近況，還跳tone地問：「有沒有想過矯正牙齒？」「夫婦之間不吵架嗎？」問到劉在錫忍不住咬牙切齒，並轉頭請主持人控場。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

這場記者會彷彿是幫鄭埻夏圓夢（詳見EP.106鄭埻夏大問特問），他好奇心大爆發地直問：「（新經紀公司Antenna）給很多錢嗎？」「有想出唱片的想法才去的嗎？」「學歷也是最低，難道今年打算考高考嗎？是想和聰明的人廝混嗎？」劉在錫被連續的問題轟炸到很無奈，邊笑邊反駁，乾脆問對方：「《體育刨根問底》登記了嗎？」甚至說：「如果其他記者們不在，我會跳上去的！」

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

雖然兩人你來我往吐槽對方，但劉在錫面對其他記者問到「鄭埻夏是何種存在」，收起了笑容認真地回答：「對我來說，是長期以來的同事也是哥哥，和以前相比，（他現在）好像也不怎麼鬧脾氣，無論我有何辛苦、開心的事情，是能夠一起分享的好同事。」在鄭埻夏到場前，劉在錫也曾回答記者對於《玩什麼好呢？》現在五人組合的看法，劉在錫回答：「笑容是藏不住的。」

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

在劉在錫之後，後面還有哈哈、申奉仙與美珠輪番上陣記者會，過程也都有鄭埻夏記者亂入。整場下來有趣的問答非常多，包括哈哈回答多子的秘訣是「熱情的愛」，申奉仙婉拒公開更多小時候的醜照「因為整形後就忙著處理掉了」，以及美珠坦承笨腦袋並非人物設定……

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

然而實際上……記者會全都是假的！就連扮演記者的鄭埻夏也沒發覺。劉在錫等人一直留意著記者會新聞，想不到等到下次錄影，才從金泰浩PD口中得知是騙局XD 不過也多虧他們沒察覺，整場記者會才會除了搞笑內容之外，也有對彼此真摯的話語。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

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