洪班長的船不會拆除！《海岸村恰恰恰》人氣爆衝卻苦了當地居民！tvN呼籲遊客切勿擅闖私人住家

目前話題討論度超級高的tvN浪漫愛情韓劇《海岸村恰恰恰》，由於人氣爆棚也因此有許多觀眾希望到拍攝地一遊，不過拍攝時有許多房屋是真正有人居住的，太多遊客任意走動也造成當地居民生活上的困擾。



（圖源：Facebook@tvN drama）

最近熱播中的韓劇《海岸村恰恰恰》因人氣高漲，每日來到浦項參觀的遊客們也日益增加，不過居住在拍攝地點附近的居民們卻開始感到不便，遊客們不分晝夜地拍照以及發出噪音，甚至任意闖入有人居住的民宅，讓當地居民不堪其擾，對此tvN也特別在SNS上發出聲明。



（圖源：Facebook@tvN drama）

《海岸村恰恰恰》製作團隊於今日透過社群媒體發表了公告。



呼籲觀眾們在訪問拍攝地點浦項的時候，一定要留意劇中有許多地點是屬於私人空間，譬如惠珍的家、洪班長的家、坎離奶奶的家、楚熙的家等，在當時拍攝時是向對方承租後進行拍攝，目前拍攝也幾乎完成了，所以已經有當地人居住，希望大家不要誤闖。



（圖源：Facebook@tvN drama）

雖然製作團隊對於電視劇能夠如此受歡迎，感到相當高興，不過在觀眾們紛紛前往拍攝地點朝聖時，仍希望大家能遵守應有的禮儀，不要打擾當地人的生活，隨意進出他們的居住空間。如果大家希望來此地感受一下劇中公辰港的風光，浦項市也將協助，在拍攝完畢後依舊保留清河市場的魷魚銅像以及四方紀念公園山上的船隻，感謝所有熱情觀眾對於《海岸村恰恰恰》的厚愛。



（圖源：Facebook@tvN drama）

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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