《換乘戀愛》製作組公開幕後故事！李PD最緊張的瞬間：「在公開X、播放出演者畫面時，緊張到快瘋掉」

TVING 《換乘戀愛》講述因為多樣原因而分手的情侶們聚到一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。

出演者在一起度過三週的時間後，終於在第15集（最後一集）迎來最終選擇，每位出演者得向心儀的對象告白。



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而李珍珠（이진주）PD、廉美蘭（염미란）編劇近日也接受《COSMOPOLITAN》採訪，分享許多幕後故事。



被問到「是否有出演者因為面對鏡頭的尷尬，而發生哭笑不得的事呢？」廉美蘭作家：「我的印象中是珉在，郭珉在因為太緊張了，我記得他的手、嘴巴都在發抖，所以在這部分剪輯掉很多。」李珍珠PD還補充：「第1集的話就看得出來他在發抖（還模仿），所以我特意在之後加了可可笑的畫面，可可有說過珉在說話嘴巴抖這件事很好笑。」



他們也提到想要不斷地展現這些素人出演者得魅力，這樣子節目才會更加成功，因此會由不同的作家去不斷聽取出演者內心的想法，並將他們的魅力引導出來。李珍珠PD也說：「在這麼多工作人員中，有一兩個是『站在我這邊的人』，為了讓他們有依賴的工作人員，選擇了這樣的搭擋。」製作組也是很用心並照顧出演者的心態，因此節目才受到這麼多討論吧～



「如果要選出最棒的一分鐘？」廉美蘭作家：「慧仁登場的時候（通過匿名聊天室登場），直接出現好像也讓大家更加震驚！」李珍珠PD則選擇 X 公開的時候：「那時我在角落用電腦播放電影，過了一個多小時後，會出現我們準備的『現在公開 X 』並播放出演者的畫面，那時候緊張到快要瘋掉。」



圖源：Cosmopolitan Korea截圖、TVING官方海報、《換乘戀愛》截圖

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