曾在《太陽的後裔》、《隧道》以「班長」溫暖角色深植人心，演員南文哲病逝

南文哲演員是韓劇裡的熟面孔啊……R.I.P.

在許多韓國電影、電視劇裡稱職扮演綠葉的演員南文哲，所屬經紀公司MANAGEMENT BK昨發表聲明，表示南文哲昨日上午不敵大腸癌逝世，享年49歲（虛歲50）。

（圖：MANAGEMENT BK）

南文哲所屬經紀公司聲明：「所屬演員南文哲於今（4日）早上6點20分因病去世。南文哲確診大腸癌後，一直與病魔對抗，直至50歲去世。我們會記住故人演戲的熱情，希望大家能為故人祈求冥福。」並且公開南文哲靈堂位址，表示將於6日上午6時30分出殯，墓地則訂於釜山追悼公園。

演員南文哲（1971~2021），2002年30出頭歲時才以喜劇電影《打開打火機》出道，在電影圈與戲劇圈都扮演綠葉角色，雖然戲分不多，卻常常以上司或父親形象讓觀眾留下深刻印象，最為人所知的就是2016年演出《太陽的後裔》飾演工地「高班長」一角。

《太陽的後裔》第6集、第7集，男女主角（宋仲基、宋慧喬 飾）值勤的烏魯克地區發生大地震，某工地震毀。在地震發生前後，高班長都在關心李伊庚飾演的工人有無戴好安全帽，甚至將安全帽給了李伊庚，自己陷入危險。高班長直到生命的最後一刻仍獻出他的溫柔，將生存機會留給其他工人。

（圖：《太陽的後裔》@黃VIU 截圖）

南文哲2017年在另一部作品《隧道》剛好也飾演「班長」，是男主角（崔振赫 飾）1986年所屬重案組裡的吳姓班長，他可是牽線男主角與妻子（李詩雅 飾）姻緣的暖心人物，也是和男主角並肩作戰的好上司。

（圖：《隧道》@Naver TV 截圖）

去年7月，南文哲在《十匙一飯》發布會就明顯消瘦很多，據悉此時已接受大腸癌治療。今年年中在《不瘋不狂不愛你》裡飾演男主角（鄭宇 飾）的父親，臉型與身材變化更大了。想不到自《不瘋不狂不愛你》後不到半年，南文哲便因大腸癌去世，令觀眾不捨。

（圖：TV Daily）

（圖：《不瘋不狂不愛你》@Netflix 截圖）

（封圖：MANAGEMENT BK、《太陽的後裔》@黃VIU 截圖）

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