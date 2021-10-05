《Run BTS!》防彈少年團再迎來超級大咖！有機會與足球選手孫興慜特別合作，偶像變成小粉絲～

羅PD名人問答的遊戲中，Jimin 瞬間叫不出名字的他終於要來了～！XDDD

最新消息，在全球擁有超高人氣的男團 BTS 防彈少年團，與韓國代表性的足球選手孫興慜將會有一場的特別合作，有機會出演《Run BTS!》（奔跑吧！防彈）。

根據孫興慜選手目前效力的熱刺隊相關人士透露，孫興慜將與防彈少年團展開特別的合作，預測他有機會出演《Run BTS!》。



*圖：BTS@FB

今日更公開了孫興慜送給成員們的親筆簽名的影片～。



*圖：SPURS TV@naver

在這之前，孫興慜和防彈少年團都曾說過自己是對方的粉絲，孫興慜表示很喜歡聽BTS的歌，成員也曾在演唱會上，佩戴擁有孫興慜名字的熱刺周邊商品，海外活動時也見過面。

孫興慜為防彈少年團應援，更表示歌單裡一定會有他們的歌～，非常喜歡。



*圖：트위터 'Spurs_KR'

不過，最讓粉絲難以忘懷的一個事件，就是羅PD《出差十五夜》與防彈少年團《Run BTS!》的合作節目中，名人猜題時Jimin 叫不出他名字的瞬間，當時真的讓成員們超傻眼，場面非常爆笑～。XD



*圖：BTS@vlive

▼讓大家回顧一下這集《Run BTS!》，可快轉至 26:01 觀看。



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞