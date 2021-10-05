《换乘恋爱》制作组公开幕后故事！李PD最紧张的瞬间：「在公开X、播放出演者画面时，紧张到快疯掉」

TVING 《换乘恋爱》讲述因为多样原因而分手的情侣们聚到一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。

出演者在一起度过三周的时间后，终於在第15集（最后一集）迎来最终选择，每位出演者得向心仪的对象告白。



（延伸阅读：【有雷】《换乘恋爱》大结局公开出演者最终选择！导播室的主持人们都哭了～）

而李珍珠（이진주）PD、廉美兰（염미란）编剧近日也接受《COSMOPOLITAN》采访，分享许多幕后故事。



被问到「是否有出演者因为面对镜头的尴尬，而发生哭笑不得的事呢？」廉美兰作家：「我的印象中是珉在，郭珉在因为太紧张了，我记得他的手、嘴巴都在发抖，所以在这部分剪辑掉很多。」李珍珠PD还补充：「第1集的话就看得出来他在发抖（还模仿），所以我特意在之后加了可可笑的画面，可可有说过珉在说话嘴巴抖这件事很好笑。」



他们也提到想要不断地展现这些素人出演者得魅力，这样子节目才会更加成功，因此会由不同的作家去不断听取出演者内心的想法，并将他们的魅力引导出来。李珍珠PD也说：「在这么多工作人员中，有一两个是『站在我这边的人』，为了让他们有依赖的工作人员，选择了这样的搭挡。」制作组也是很用心并照顾出演者的心态，因此节目才受到这么多讨论吧～



「如果要选出最棒的一分钟？」廉美兰作家：「慧仁登场的时候（通过匿名聊天室登场），直接出现好像也让大家更加震惊！」李珍珠PD则选择 X 公开的时候：「那时我在角落用电脑播放电影，过了一个多小时后，会出现我们准备的『现在公开 X 』并播放出演者的画面，那时候紧张到快要疯掉。」



图源：Cosmopolitan Korea截图、TVING官方海报、《换乘恋爱》截图

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究