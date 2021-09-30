原來是渣男專門戶！《海岸村恰恰恰》申敏兒前男友＋《愛在大都會》狠甩金智媛＋《High Class》偷情神秘主廚

最近熱播中的療癒好劇《海岸村恰恰恰》又有一配角令人注意到，也就是PD學長在回憶大學時期的惠珍時，總會出現的前男友，他是演員金振燁。大家覺得他眼熟嗎？



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

《海岸村恰恰恰》中有幾次PD學長憶起惠珍與自己的大學時期，總有這位渣男友的出現，他曾批評惠珍的穿著很土，不懂打扮。而後來惠珍也打算甩了他，於是打扮得相當有女人味，並且穿上了昂貴的高跟鞋出現在他面前，讓學長都著迷，而這位跌個狗吃屎前男友就是演員金振燁。



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

同時追看懸疑電視劇《High Class》的觀眾們一定不難發現，金振燁就是在《High Class》劇中與過氣女演員車道英（孔賢珠飾）偷情的主廚鄭微道，最近的劇情中也開始令人懷疑他暗中進行一些計畫，許多命案也許都與他有關聯。其實他有著高挑的身材，還留著長髮的確有種頹廢魅力。



照片:HongKong Viu《High Class》播出截圖

金振燁的渣男演出還不僅如此，在先前池昌旭與金智媛所主演的電視劇《愛在大都會》中，為了住在釜山的男朋友而應徵當地工作，幸運錄取搬到男友家打算一起住，一開門卻撞見男友跟另一女子在一起，令她大受打擊。這位渣男也是金振燁的演出。



照片:Netflix《愛在大都會》播出截圖

還有《Voice3》他也曾在第7到第9集短暫登場，飾演國外回來的網路偵察警察。

演員金振燁其實時常在IG分享他的日常，就像平常年輕大男孩一樣熱愛運動，作品也越來越多，希望他趕緊擺脫渣男角色啦！

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