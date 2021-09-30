[精選TOP5]《海岸村恰恰恰》洪班長真的很會忍！不認愛惠珍卻若有似無讓人心亂的5大FOX高招

[劇情雷] 《海岸村恰恰恰》洪班長與尹惠珍終於要展開戀情，撇開前面多次的曖昧名場面不說，還有許多令惠珍心慌意亂的瞬間，有點FOX的可愛狡猾，你注意到了嗎？



照片:tvN

《海岸村恰恰恰》劇情已經來到第10集，洪班長（金宣虎飾）終於開心接受了尹惠珍（申敏兒飾）的勇氣告白，但其實打從第1集開始洪班長就已經為惠珍的美麗氣質著迷，卻因為沒能面對自己的情感而選擇否定，面對外表帶刺的尹惠珍，他到底該如何出招？



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＃第一高招：直接到牙科診所掛號

雖然洪班長很清楚當天尹惠珍在酒後吻上他，但為了避免尷尬他選擇不說出來，惠珍想起後刻意劃清界線，於是洪班長直接掛號看牙，要與惠珍正面說明，還說兩人克服了生理上的尷尬，獲得了能夠真正成為朋友的機會。



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

惠珍：「有哪裡不舒服嗎？」

洪班長：「有，我們現在的關係。」



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

＃第二高招：意外抱到惠珍卻立刻放開

朱里離家出走來到惠珍家中，洪班長前來要帶她回家，還先是跟惠珍吵了起來，認為她沒有第一時間通知家長，另外朱里因為想躲進房間而把惠珍往洪班長身上推，洪班長抱住她這一瞬間惠珍似乎動搖了，不過洪班長立即放開而走向朱里所在的房間，惠珍此時想必心跳加速。



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

＃第三高招：不敗的摸頭殺

燈塔歌謠祭之後，洪班長與惠珍為了朱里同台演出，也拉近了彼此的距離，洪班長除了毒舌兩句，卻還是稱讚惠珍今日的表現，使出了女生都難以拒絕的摸頭殺，雖然惠珍嘴上說怕大家誤會，但其實應該是非常開心。所以到底是誰點燃了浪漫之火？



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

洪班長：「老實說，我覺得妳最近又開始變得討人厭了。」

惠珍：「什麼？」

洪班長：「但是妳今天滿帥氣的，值得嘉許。」



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＃第四高招：雖負傷但更關心惠珍

擊退了闖入惠珍家中的黑衣人，洪班長也因此手臂被刀劃傷，來到醫院準備縫合時，刻意輕鬆想逗惠珍笑，稱讚惠珍反應沉著冷靜，此時卻發現惠珍手上的一大片瘀青，讓他突然抓住惠珍的手腕並且露出心疼眼神。

洪班長：「妳受傷了嗎？這怎麼會沒什麼。痛嗎？剛才醫生來的時候妳怎麼都不說？」



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

惠珍：「怎麼有人會撲向手上拿刀的人！」

洪班長：「我是怕妳受傷啊！」



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＃第五高招：把惠珍介紹給爺爺

到了爺爺的祭祀日，村民們都各自拿來了食物與水果等，讓供桌上的餐點非常豐富。雖然惠珍是在市場買了煎餅而不是自己烹調，但洪班長卻特地把惠珍買來的煎餅放上桌，還說那是爺爺愛吃的口味。在協助洪班長擺好一整桌食物後，惠珍打算先離開，讓洪班長好好與爺爺說些話，不過他卻留下惠珍一起祭拜一起吃飯，在爺爺面前一起跪著，就像是女朋友一樣。



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖

洪班長：「如果妳想待著，也可以留下來。」



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洪班長是不是都已經不停釋放出很多機會，畢竟滿滿的心意卻不能讓對方看出來，比直球告白更難!!期待兩人下一集在公辰的秘密戀愛喔!



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封圖：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截圖＆tvN Official IG

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