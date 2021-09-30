《全知干預視角》金南佶一登場就引發騷動！當代表處處思慮「錢」，當經紀人跑行程累癱

金南佶這次演出太有趣了～能有這樣的代表或經紀人也太幸福!!

25日播出的節目《全知干預視角》，金南佶為應援旗下唯一藝人李秀敬，以經紀人身分出演、帶著李秀敬跑一天行程。如此大咖的經紀人一登場，全體起立大騷動啦～！



▼一得知金南佶在演播室外頭，大家紛紛尋找出口迎接金南佶進來



金南佶身為經紀公司代表又是經紀人，公開了和擔任演員時完全不同的一面。例如簽署文件時，看見花費金額就皺眉頭：「花了這麼多嗎？」、「這全都要花錢……」、「為什麼總要做花錢的事……」自我嘮叨好久，旁邊工作人員聽著無奈笑彎腰。



看見李秀敬做糖葫蘆要送《奇蹟》劇組人員，桌上所有材料在他眼裡都變成了錢：「這是不是都要花錢？」幫李秀敬買自家樓下咖啡時，金南佶說這間咖啡廳是員工福利供大家免費飲用，但卻忍不住說：「但回頭想想……沒必要吧？」開玩笑相當逗趣。



金南佶帶李秀敬跑行程，過程出了不少糗。在李秀敬受訪時，他貼心的替記者買了杯咖啡，但訪問過程卻忍不住開口，或是走來走去誤觸機關。李秀敬準備參加電影《奇蹟》相關活動，金南佶趁她梳化時，就把握時機累躺沙發睡覺。



最後結尾倒是挺感人的，李秀敬對金南佶表達感謝說：「也請做我一輩子的代表吧！」



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金南佶出演《全知干預視角》精華影片公開三日已破80萬觀看，底下留言高達580多則：「金南佶居然是經紀人……（李秀敬）人生也太成功」、「因為金南佶笑死了，很開心能看到如此貼心的經紀人」、「金南佶真的不管和誰都能打成一片、很有默契啊，」、「看電視偶然轉到節目的時候想說經紀人怎麼那麼帥？結果發現是金南佶」、「只穿一件黑T恤……外貌真的瘋了」。



其中也有不少留言期待著金南佶的新作品，別急，明年一次能看兩部呢！金南佶一月會先和陳善圭帶來SBS電視劇《讀懂惡之心的人們》，接下來還會和李多熙、車銀優合作tvN電視劇《Island》。如果很急，就先看《One the Woman》他的客串乾乾過癮吧！



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《One the Woman》首集有金南佶&陳善圭無厘頭客串！重現《熱血司祭》與《雞不可失》經典畫面！‎）

（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

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