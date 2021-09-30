原来是渣男专门户！《海岸村恰恰恰》申敏儿前男友＋《爱在大都会》狠甩金智媛＋《High Class》偷情神秘主厨

最近热播中的疗愈好剧《海岸村恰恰恰》又有一配角令人注意到，也就是PD学长在回忆大学时期的惠珍时，总会出现的前男友，他是演员金振烨。大家觉得他眼熟吗？



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

《海岸村恰恰恰》中有几次PD学长忆起惠珍与自己的大学时期，总有这位渣男友的出现，他曾批评惠珍的穿著很土，不懂打扮。而后来惠珍也打算甩了他，於是打扮得相当有女人味，并且穿上了昂贵的高跟鞋出现在他面前，让学长都著迷，而这位跌个狗吃屎前男友就是演员金振烨。



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

同时追看悬疑电视剧《High Class》的观众们一定不难发现，金振烨就是在《High Class》剧中与过气女演员车道英（孔贤珠饰）偷情的主厨郑微道，最近的剧情中也开始令人怀疑他暗中进行一些计画，许多命案也许都与他有关联。其实他有著高挑的身材，还留著长发的确有种颓废魅力。



照片:HongKong Viu《High Class》播出截图

金振烨的渣男演出还不仅如此，在先前池昌旭与金智媛所主演的电视剧《爱在大都会》中，为了住在釜山的男朋友而应徵当地工作，幸运录取搬到男友家打算一起住，一开门却撞见男友跟另一女子在一起，令她大受打击。这位渣男也是金振烨的演出。



照片:Netflix《爱在大都会》播出截图

还有《Voice3》他也曾在第7到第9集短暂登场，饰演国外回来的网路侦察警察。

演员金振烨其实时常在IG分享他的日常，就像平常年轻大男孩一样热爱运动，作品也越来越多，希望他赶紧摆脱渣男角色啦！

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