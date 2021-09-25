車銀優49億現金購入江南區豪宅頂樓！前任屋主是三星物產理事會議長&與朴敏英成鄰居

據韓媒報導，車銀優今年7月7日購入了江南區清潭洞高級公寓Ville Polaris的頂樓，49億韓元全部現金支付、沒有進行貸款。

Ville Polaris包括地下3層、地上20層，每一層都是一戶，以注重隱私保障的高級住宅聞名，演員朴敏英於2013年在此購入了現時居住的單位，韓國大型連鎖書店教保文庫前會長的女兒也住在這裡。

據悉車銀優購入的頂樓公寓專用面積為166㎡、供給面積為203.8㎡，位於永東大橋南段、可以眺望漢江，有4個房間和3個洗手間。 該層公寓的前一位屋主是三星物產理事會議長崔治勳，根據不動產登記簿，崔治勳2012年2月購入Ville Polaris頂層時的成交價格是38億韓元，僅過了9年5個月就漲到49億。



（圖：Fantagio）

此外，車銀優今年8月和9月接連被評為男團個人品牌評價第二，除了收到驚悚詭異題材漫改劇《炸雞塊》的出演邀約外，4月更宣佈和金來沅、李鍾碩、鄭尚勳、朴秉恩一起出演城市恐怖動作片《分貝》，在其中飾演年輕有信念的海軍，首次挑戰大螢幕。

韓國網友看到車銀優購房消息後紛紛表示：「藝人真的是新興貴族」、「哇這麼短時間就賺到那麼多」、「請問銀優有走失的妹妹嗎？ 」、「銀優啊您只要再擁有我就擁有全部了」XD



（封圖：TVDaily，Fantagio）

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