車銀優收到《雞不可失》導演新作《炸雞塊》出演提案！改編自同名漫畫，是一部驚悚喜劇～

Webtoons 漫畫《炸雞塊》（닭강정）是一部矛盾又病態的驚悚喜劇。

講述來路不明的機器把女兒變成了炸雞塊，在毫無線索之下，被牽連的人們相繼失蹤及死亡，背後竟隱藏著巨大的祕密。近年有不少網路漫畫都改編成電視劇，這部漫畫也確定改編。



26日，韓媒報導：「車銀優接到了《炸雞塊》的出演提案。」對此，所屬社 Fantagio 娛樂也回應：「車銀優收到李炳憲導演的新作《炸雞塊》的出演提議，目前正在討論中，這是我們收到提案的作品之一。」



車銀優也出演過不少部漫改劇，像是《我的ID是江南美人》、《女神降臨》，目前正在準備拍攝的《ISLAND》（與金南佶、李多熙合作）也是，是否會再接下這部，也引發粉絲們的期待。



而《炸雞塊》將原作網路漫畫製作成12集的電視劇，由《雞不可失》、電視劇《浪漫的體質》李炳憲導演親自執導、編寫。繼《雞不可失》之後，李炳憲導演的新劇《炸雞塊》是迄今爲止從未見過的新鮮素材，目前正在選角中。





（圖：IG@eunwo.o_c、Webtoons《炸雞塊》、Fantagio 娛樂、JTBC《我的ID是江南美人》＆《浪漫的體質》、tvN《女神降臨》、電影《雞不可失》）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞