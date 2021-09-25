车银优49亿现金购入江南区豪宅顶楼！前任屋主是三星物产理事会议长&与朴敏英成邻居

据韩媒报导，车银优今年7月7日购入了江南区清潭洞高级公寓Ville Polaris的顶楼，49亿韩元全部现金支付、没有进行贷款。

Ville Polaris包括地下3层、地上20层，每一层都是一户，以注重隐私保障的高级住宅闻名，演员朴敏英於2013年在此购入了现时居住的单位，韩国大型连锁书店教保文库前会长的女儿也住在这里。

据悉车银优购入的顶楼公寓专用面积为166㎡、供给面积为203.8㎡，位於永东大桥南段、可以眺望汉江，有4个房间和3个洗手间。 该层公寓的前一位屋主是三星物产理事会议长崔治勋，根据不动产登记簿，崔治勋2012年2月购入Ville Polaris顶层时的成交价格是38亿韩元，仅过了9年5个月就涨到49亿。



（图：Fantagio）

此外，车银优今年8月和9月接连被评为男团个人品牌评价第二，除了收到惊悚诡异题材漫改剧《炸鸡块》的出演邀约外，4月更宣布和金来沅、李钟硕、郑尚勋、朴秉恩一起出演城市恐怖动作片《分贝》，在其中饰演年轻有信念的海军，首次挑战大萤幕。

韩国网友看到车银优购房消息后纷纷表示：「艺人真的是新兴贵族」、「哇这么短时间就赚到那么多」、「请问银优有走失的妹妹吗？ 」、「银优啊您只要再拥有我就拥有全部了」XD



（封图：TVDaily，Fantagio）

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