《One the Woman》李相侖自爆陳瑞妍氣場太強還以為是姐姐，劇中只有他們兩人非喜劇

李相侖頻頻看眼色太好笑XD 《One the Woman》今晚要播EP.3，陳瑞妍的角色真的很神祕啊～

剛開播的電視劇《One the Woman》主演李相侖與陳瑞妍，一同來到綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，陳瑞妍超強氣場嚇著恢單男了，連李相侖也悄悄爆料。

李相侖於《One the Woman》飾演男主角「韓勝旭」，是名為了復仇，和李荷妮飾演的女主角趙妍珠（冒牌姜美娜）聯手的人物；陳瑞妍則飾演姜美娜的大姑「韓成惠」，是姜美娜在財閥家裡，唯一會替她說話的人物。



陳瑞妍之前演過電影《信徒》（毒戰寒流）和電視劇《如實陳述》，無論是劇中形象還是戲外形像，她給人印象就是留著一頭俐落短髮、舉止語言語散發著強大氣場。她來到《脫掉鞋子恢單4Men》，雖然表達了對節目的喜愛，並且鼓勵恢單男不要失志，但直言老是一語中的，讓恢單男忍不住繃緊神經。



趁著陳瑞妍去化妝室，卓在勳著急的詢問李相侖她人如何，李相侖回答「很灑脫」，卻忍不住望向化妝室一眼，壓低聲音：「其實我也不知道……彼此說話還很客氣。其實我呢……那個……因為她氣場很強，我一開始還以為她是大一、二歲的姐姐，不太敢搭話，是她比較主動。」



卓在勳聽完人家的悄悄話就算了，還故意告訴陳瑞妍：「不好意思，他剛剛說妳喊他「哥哥」，讓他很有負擔呢！」話一出讓李相侖超慌張搖搖頭，坐立不安的先喝點東西再說。



陳瑞妍問他第一次見到自己的感受，李相侖邊搓著自己大腿支支吾吾的說：「就是……不是很自在，第一次見到的時候。覺得她很成熟，畢竟還結婚了，感覺是我的前輩。」旁邊金俊昊、卓在勳繼續加油添醋，讓李相侖百口莫辯。



眾人開始好奇陳瑞妍形象已定、是否很難演喜劇，當聽見《One the Woman》是檔喜劇都很驚訝，李相侖才補充解釋：「但只有我們兩人不是喜劇。」更加讓觀眾好奇《One the Woman》走向了。



《One the Woman》今晚將播出EP.3，根據劇組日前公開的陳瑞妍劇照，她偕秘書到醫院探望某病患，用關懷且憂慮的眼神向病患之妻問候，但走出病房眉頭馬上舒展開來。「韓成惠」一角到底有何秘密？難道在家人面前維護姜美娜的友善姿態都是假的嗎？



另外，陳瑞妍在此集《脫掉鞋子恢單4Men》透露自己和丈夫僅認識三個月就結婚了，她確認對方就是「對的人」理由就是問自己：「如果對方癱瘓了，我還願意照顧他嗎？」引發話題。陳瑞妍和恢單男們展開的狗血情境劇亦相當受歡迎，YouTube上已破70萬觀看次數。

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（圖：SBS《One the Woman》劇照、《脫掉鞋子恢單4Men》@SBS 截圖）

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