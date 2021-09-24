《One the Woman》李相仑自爆陈瑞妍气场太强还以为是姐姐，剧中只有他们两人非喜剧

李相仑频频看眼色太好笑XD 《One the Woman》今晚要播EP.3，陈瑞妍的角色真的很神秘啊～

刚开播的电视剧《One the Woman》主演李相仑与陈瑞妍，一同来到综艺节目《脱掉鞋子恢单4Men》，陈瑞妍超强气场吓著恢单男了，连李相仑也悄悄爆料。

李相仑於《One the Woman》饰演男主角「韩胜旭」，是名为了复仇，和李荷妮饰演的女主角赵妍珠（冒牌姜美娜）联手的人物；陈瑞妍则饰演姜美娜的大姑「韩成惠」，是姜美娜在财阀家里，唯一会替她说话的人物。



陈瑞妍之前演过电影《信徒》（毒战寒流）和电视剧《如实陈述》，无论是剧中形象还是戏外形像，她给人印象就是留著一头俐落短发、举止语言语散发著强大气场。她来到《脱掉鞋子恢单4Men》，虽然表达了对节目的喜爱，并且鼓励恢单男不要失志，但直言老是一语中的，让恢单男忍不住绷紧神经。



趁著陈瑞妍去化妆室，卓在勋著急的询问李相仑她人如何，李相仑回答「很洒脱」，却忍不住望向化妆室一眼，压低声音：「其实我也不知道……彼此说话还很客气。其实我呢……那个……因为她气场很强，我一开始还以为她是大一、二岁的姐姐，不太敢搭话，是她比较主动。」



卓在勋听完人家的悄悄话就算了，还故意告诉陈瑞妍：「不好意思，他刚刚说你喊他「哥哥」，让他很有负担呢！」话一出让李相仑超慌张摇摇头，坐立不安的先喝点东西再说。



陈瑞妍问他第一次见到自己的感受，李相仑边搓著自己大腿支支吾吾的说：「就是……不是很自在，第一次见到的时候。觉得她很成熟，毕竟还结婚了，感觉是我的前辈。」旁边金俊昊、卓在勋继续加油添醋，让李相仑百口莫辩。



众人开始好奇陈瑞妍形象已定、是否很难演喜剧，当听见《One the Woman》是档喜剧都很惊讶，李相仑才补充解释：「但只有我们两人不是喜剧。」更加让观众好奇《One the Woman》走向了。



《One the Woman》今晚将播出EP.3，根据剧组日前公开的陈瑞妍剧照，她偕秘书到医院探望某病患，用关怀且忧虑的眼神向病患之妻问候，但走出病房眉头马上舒展开来。「韩成惠」一角到底有何秘密？难道在家人面前维护姜美娜的友善姿态都是假的吗？



另外，陈瑞妍在此集《脱掉鞋子恢单4Men》透露自己和丈夫仅认识三个月就结婚了，她确认对方就是「对的人」理由就是问自己：「如果对方瘫痪了，我还愿意照顾他吗？」引发话题。陈瑞妍和恢单男们展开的狗血情境剧亦相当受欢迎，YouTube上已破70万观看次数。

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（图：SBS《One the Woman》剧照、《脱掉鞋子恢单4Men》@SBS 截图）

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