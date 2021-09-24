每週的快樂要回來了！《一日三餐》特別版《機智山村生活》預告公開，終於成功綁架五人幫99s！

又遇到下雨，怎麼看起來有點慘！不過有柳演錫在，應該不用怕吃不到東西啦～

《機智山村生活》是《機智醫生生活》的五人幫99s（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）在山村體驗自給自足生活的節目，他們將一起度過更加愉快的「真朋」們的友情旅行。此外，還會有《機智醫生生活》的其他演員作為嘉賓出演。



23日，通過「頻道十五夜」公開題目為「終於綁架成功99s」的預告片，為了適應山村生活，曹政奭、金大明用稻草和扇子生火，鄭敬淏喊出了「好餓」，而柳演錫和田美都都用空虛的眼神呆呆地站著，讓人預想到了他們艱難的自給自足的旅程。



不少網友也留言：「哇... 竟然是意想不到的驚喜...」、「終於.. 綁架成功了」、「山村生活，不知爲何感覺會成爲不停地工作」、「我們的張PD最棒」、「曹政奭、柳演錫被綁架兩次」、「特輯結束後，看到這個馬上變得幸福ㅠㅠ」、「28秒的影片，看了好幾次」、「好期待播出」等等。

這也是五人幫99s繼Youtube「頻道十五夜」的《機智露營生活》、《出差十五夜》之後，再次與羅PD合作，讓許多觀眾們都相當期待！另外，《機智山村生活》將在10月8日首播！

（圖：IG@hospitalplaylist_official、YouTube@채널 십오야）

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