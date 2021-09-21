【有片】BTS防彈少年團聯合國大會7分鐘演講：「不是迷失的世代，而是歡迎改變的世代」在聯合國總部帶來《Permission to Dance》舞台！

演講內容真的帶給人滿滿的感動和希望，成員們帥氣的模樣也紛紛登上Twitter世界趨勢！

昨日防彈少年團第三次登上聯合國大會，帶來接近7分鐘的演講和新歌《Permission to Dance》的表演，多次登上Twitter世界趨勢榜。



RM問候與會人員后：「我們是韓國總統特使防彈少年團。 今天來這裡是想分享未來世代的故事。 來這裡之前問了全世界的10代和20代們，過去兩年和現在是如何生活的。 」Jin：「過去兩年裡我也有感到困惑迷茫的時候，但也有人大聲說：『Let's live on！讓我們生活在現在。』 」



（圖：Youtube@YTN news）

Jimin：「因為我們不能在可以做出最多挑戰的時期停滯不前。 一開始覺得很委屈、不知道該埋怨誰，我還和昨天一樣，但世界彷彿進入了平行世界。 」柾國：「入學典禮和畢業典禮被取消、錯過了人生中值得紀念的瞬間，讓人非常遺憾。 我們也因為準備了很久的巡迴演出被取消而受傷，有段時間一直在懷念曾經想要完成的瞬間。 」



（圖：Youtube@YTN news）

Jimin介紹了#youthtoday 的結果，很多年輕人在這兩年裡選擇接近自然。 RM表示很多人選擇環境專業、尋找在未來與自然更好地共處的方式，V：「所以請大家不要把未來想得過於黑暗，因為有很多人在為以後的世界思考和尋找出路。 我們身為主角的故事尚未結束，希望大家不要覺得結局已定。 」



（圖：Youtube@YTN news）

柾國：「有時我覺得即便我已經準備好但世界卻停了下來，感到失去方向，我們也有這樣的時候。 」RM：「有人把現在的十代和二十代稱為Lost Generation（迷失的世代），但不能只因為大人們看不見，就說我們失去了方向。 」Jimin表示很多人通過線上方式學習、與朋友見面、建設更健康的生活方式，Jin：「比起Lost Generation，更合適的稱謂是Welcome Generation，因為這一代人不懼怕改變，而是帶著歡迎的心態繼續向前。 」



（圖：Youtube@YTN news）

RM：「只要相信可能性和希望，即便在預料之外的狀況中也能找到新的出路。 」V：「見面的日子不會遠了，希望大家在那之前帶著積極的能量過好每一天。 」RM：「所有選擇都是改變的開始，而不是結束。 在重新開始的世界里，希望大家對彼此說一聲：Welcome！」



（圖：Youtube@YTN news）

隨後防彈少年團以聯合國總部為背景帶來了新歌《Permission to Dance》的舞台，期間多位成員的話題例如#Nation's Treasure Jungkook、#seokjin、以及#Welcom Generation都登上Twitter的世界趨勢榜上游，令全世界的阿米無比自豪！



（圖：Twitter網站截圖）

KIM TAEHYUNG. THAT'S ALL I CAN SAY pic.twitter.com/zy8bggWBRe — amber tae (@btseoulove) September 20, 2021

Youngest Special Presidential Envoy and Speaker at United Nations General Assembly; Jungkook is too powerfulpic.twitter.com/tdvb3CpAdy — K a y. busy (@JE0NSKAY) September 20, 2021

여러분의 이야기가 UN에서 시작됩니다.

잠시 후 아래의 링크에서 모두 만나요!



Your stories will begin at the UN.

See you all very soon at the link below!



https://t.co/OsNY1pXw7x#BTS #방탄소년단#YouthToday #YourStories pic.twitter.com/51CGa2RbO1 — BTS_official (@bts_bighit) September 20, 2021

Your participation made this speech possible.

We were thrilled to have the honor of telling the world the stories of #YouthToday together with you.

We will always be by your side.#YourStories are just beginning.#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/hdNF2QY6jA — BTS_official (@bts_bighit) September 20, 2021

BTS演講韓文原聲版：



英文同聲傳譯版：



在聯合國總部的《Permission to Dance》：



（封圖：Youtube@United Nations）

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