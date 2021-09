【有片】BTS防彈少年團聯合國大會7分鐘演講：「不是迷失的世代，而是歡迎改變的世代」在聯合國總部帶來《Permission to Dance》舞台！

演講內容真的帶給人滿滿的感動和希望,成員們帥氣的模樣也紛紛登上Twitter世界趨勢!

昨日防彈少年團第三次登上聯合國大會,帶來接近7分鐘的演講和新歌《Permission to Dance》的表演,多次登上Twitter世界趨勢榜。



RM問候與會人員后:「我們是韓國總統特使防彈少年團。 今天來這裡是想分享未來世代的故事。 來這裡之前問了全世界的10代和20代們,過去兩年和現在是如何生活的。 」Jin:「過去兩年裡我也有感到困惑迷茫的時候,但也有人大聲說:『Let's live on!讓我們生活在現在。』 」



(圖:Youtube@YTN news)

Jimin:「因為我們不能在可以做出最多挑戰的時期停滯不前。 一開始覺得很委屈、不知道該埋怨誰,我還和昨天一樣,但世界彷彿進入了平行世界。 」柾國:「入學典禮和畢業典禮被取消、錯過了人生中值得紀念的瞬間,讓人非常遺憾。 我們也因為準備了很久的巡迴演出被取消而受傷,有段時間一直在懷念曾經想要完成的瞬間。 」



(圖:Youtube@YTN news)

Jimin介紹了#youthtoday 的結果,很多年輕人在這兩年裡選擇接近自然。 RM表示很多人選擇環境專業、尋找在未來與自然更好地共處的方式,V:「所以請大家不要把未來想得過於黑暗,因為有很多人在為以後的世界思考和尋找出路。 我們身為主角的故事尚未結束,希望大家不要覺得結局已定。 」



(圖:Youtube@YTN news)

柾國:「有時我覺得即便我已經準備好但世界卻停了下來,感到失去方向,我們也有這樣的時候。 」RM:「有人把現在的十代和二十代稱為Lost Generation(迷失的世代),但不能只因為大人們看不見,就說我們失去了方向。 」Jimin表示很多人通過線上方式學習、與朋友見面、建設更健康的生活方式,Jin:「比起Lost Generation,更合適的稱謂是Welcome Generation,因為這一代人不懼怕改變,而是帶著歡迎的心態繼續向前。 」



(圖:Youtube@YTN news)

RM:「只要相信可能性和希望,即便在預料之外的狀況中也能找到新的出路。 」V:「見面的日子不會遠了,希望大家在那之前帶著積極的能量過好每一天。 」RM:「所有選擇都是改變的開始,而不是結束。 在重新開始的世界里,希望大家對彼此說一聲:Welcome!」



(圖:Youtube@YTN news)

隨後防彈少年團以聯合國總部為背景帶來了新歌《Permission to Dance》的舞台,期間多位成員的話題例如#Nation's Treasure Jungkook、#seokjin、以及#Welcom Generation都登上Twitter的世界趨勢榜上游,令全世界的阿米無比自豪!



(圖:Twitter網站截圖)

여러분의 이야기가 UN에서 시작됩니다. 잠시 후 아래의 링크에서 모두 만나요! Your stories will begin at the UN. See you all very soon at the link below! https://t.co/OsNY1pXw7x #BTS #방탄소년단 #YouthToday #YourStories pic.twitter.com/51CGa2RbO1

Your participation made this speech possible.

We were thrilled to have the honor of telling the world the stories of #YouthToday together with you.

We will always be by your side.#YourStories are just beginning.#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/hdNF2QY6jA