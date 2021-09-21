【有片】BTS防弹少年团联合国大会7分钟演讲：「不是迷失的世代，而是欢迎改变的世代」在联合国总部带来《Permission to Dance》舞台！

演讲内容真的带给人满满的感动和希望，成员们帅气的模样也纷纷登上Twitter世界趋势！

昨日防弹少年团第三次登上联合国大会，带来接近7分钟的演讲和新歌《Permission to Dance》的表演，多次登上Twitter世界趋势榜。



RM问候与会人员后：「我们是韩国总统特使防弹少年团。 今天来这里是想分享未来世代的故事。 来这里之前问了全世界的10代和20代们，过去两年和现在是如何生活的。 」Jin：「过去两年里我也有感到困惑迷茫的时候，但也有人大声说：『Let's live on！让我们生活在现在。』 」



（图：Youtube@YTN news）

Jimin：「因为我们不能在可以做出最多挑战的时期停滞不前。 一开始觉得很委屈、不知道该埋怨谁，我还和昨天一样，但世界彷佛进入了平行世界。 」柾国：「入学典礼和毕业典礼被取消、错过了人生中值得纪念的瞬间，让人非常遗憾。 我们也因为准备了很久的巡回演出被取消而受伤，有段时间一直在怀念曾经想要完成的瞬间。 」



（图：Youtube@YTN news）

Jimin介绍了#youthtoday 的结果，很多年轻人在这两年里选择接近自然。 RM表示很多人选择环境专业、寻找在未来与自然更好地共处的方式，V：「所以请大家不要把未来想得过於黑暗，因为有很多人在为以后的世界思考和寻找出路。 我们身为主角的故事尚未结束，希望大家不要觉得结局已定。 」



（图：Youtube@YTN news）

柾国：「有时我觉得即便我已经准备好但世界却停了下来，感到失去方向，我们也有这样的时候。 」RM：「有人把现在的十代和二十代称为Lost Generation（迷失的世代），但不能只因为大人们看不见，就说我们失去了方向。 」Jimin表示很多人通过线上方式学习、与朋友见面、建设更健康的生活方式，Jin：「比起Lost Generation，更合适的称谓是Welcome Generation，因为这一代人不惧怕改变，而是带著欢迎的心态继续向前。 」



（图：Youtube@YTN news）

RM：「只要相信可能性和希望，即便在预料之外的状况中也能找到新的出路。 」V：「见面的日子不会远了，希望大家在那之前带著积极的能量过好每一天。 」RM：「所有选择都是改变的开始，而不是结束。 在重新开始的世界里，希望大家对彼此说一声：Welcome！」



（图：Youtube@YTN news）

随后防弹少年团以联合国总部为背景带来了新歌《Permission to Dance》的舞台，期间多位成员的话题例如#Nation's Treasure Jungkook、#seokjin、以及#Welcom Generation都登上Twitter的世界趋势榜上游，令全世界的阿米无比自豪！



（图：Twitter网站截图）

KIM TAEHYUNG. THAT'S ALL I CAN SAY pic.twitter.com/zy8bggWBRe — amber tae (@btseoulove) September 20, 2021

Youngest Special Presidential Envoy and Speaker at United Nations General Assembly; Jungkook is too powerfulpic.twitter.com/tdvb3CpAdy — K a y. busy (@JE0NSKAY) September 20, 2021

여러분의 이야기가 UN에서 시작됩니다.

잠시 후 아래의 링크에서 모두 만나요!



Your stories will begin at the UN.

See you all very soon at the link below!



https://t.co/OsNY1pXw7x#BTS #방탄소년단#YouthToday #YourStories pic.twitter.com/51CGa2RbO1 — BTS_official (@bts_bighit) September 20, 2021

Your participation made this speech possible.

We were thrilled to have the honor of telling the world the stories of #YouthToday together with you.

We will always be by your side.#YourStories are just beginning.#BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/hdNF2QY6jA — BTS_official (@bts_bighit) September 20, 2021

BTS演讲韩文原声版：



英文同声传译版：



在联合国总部的《Permission to Dance》：



（封图：Youtube@United Nations）

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