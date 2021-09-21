《The Penthouse 3》敏赫與珍妮的未公開戲份：金順玉編劇一定是瘋了才會有這個劇情！

韓劇史上最狗血的《The Penthouse 3》公開了未公開場景，看完腦子裡全是問號，想說一句金順玉編劇太瘋狂了。

前兩日《The Penthouse 3》劇組公開了特別節目《The Penthouse-540日間的故事》，捕捉了演員們在片場的方方面面，其中有一段就是李泰彬和陳智熙的對手戲，而這段戲份雖然拍攝了，但卻沒在正式播出中播出，從而引起了大眾的好奇心。



▲YouTube@SBS Drama

敏赫（李泰彬 飾）和珍妮（陳智熙 飾）坐在街角的室外餐廳，從造型可以推測出兩人此時的人設年紀應該是成年人了。敏赫告訴珍妮要去環遊世界，走一圈要3年，問珍妮3年之後能不能和他交往，「我回來之後你要當我的女友嗎？我以前一直都很喜歡你。 幹嘛這麼驚訝？你難道不知道嗎？」。珍妮聽完之後很錯愕，表示：「沒想到你竟是個瘋子，你的入伍通知書都來了，你還打算去哪兒？」 聽完珍妮的話，這下震驚的一方變成了敏赫。突如其來的告白不僅驚呆了珍妮，也驚呆了觀眾，畢竟第2季裡珍妮被敏赫逼著喝可樂的場景還歷歷在目。



這段戲份本應該在第12集播出，但最後拍完還是被剪輯掉了。通過幕後故事公開後也引發了廣大網友的討論，大家留言稱：「學暴加害者愛上受害者的設定只有金順玉才能想得出來」、「雖然兩人的顏值很搭，但想到之前敏赫對珍妮做過的事情就接受不了他」、「虐妻一時爽，追妻火葬場」、「 珍妮的爸爸出獄後一定會暴揍敏赫一頓」等。



▲SBS《The Penthouse》

「首圖：SBS《The Penthouse》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞