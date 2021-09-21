試映會上沒有一個人鼓掌的千萬級電影！李準基&鄭進永&甘宇成主演，卻因為「破格吻戲」一度無人看好～

現在常用的那句讚美「只有沒看過的人、沒有只看一次的人」，第一次出現時就是用來形容這部電影！

近日由喜劇人宋恩伊和導演張恆俊主持的電影主題網路節目《Cine Mountain》聊到一部經典電影引起不少討論。 這部片2005年上映后打破《太極旗飄揚》的記錄、創造了韓國當時最高票房紀錄1230萬觀影人次，也讓李準基紅遍亞洲，但製作過程和最初公開時的反響卻可謂四處碰壁，讓人十分意外，這部電影就是《王的男人》。



（圖：《王的男人》海報）

張恆俊透露稱，導演李濬益在他的推薦下看了話劇《爾》之後非常激動、立即改編成電影劇本並尋找投資，但遭到所有製作公司拒絕，因為當時除了裴勇俊主演的《醜聞：朝鮮男女相悅之事》之外，沒有一部古裝電影成功過。 最後還是好友康祐碩（韓國第一部千萬級電影《實尾島風雲》的導演）把自己公司的全部財產23億韓元借給他之後，這才開始陸續接到投資。

但電影拍成后依舊不是一帆風順，張恆俊回憶：「試映會的氣氛充滿了困惑，大家都在想：『王居然和戲子接吻？ 』一般試映會結束時大家都會鼓掌，但那天連一個鼓掌的人都沒有。 」



（圖：Youtube@VIVO TV - 비보티비）

張恆俊本想從後門悄悄溜走，沒想到導演也正在後門蹲著抽煙，被他撞個正著。 張恆俊安慰導演說這部片一定會大賣，導演十分失落：「為什麼都不鼓掌呢？ 讓人好受傷......」也許當時誰也沒想到，這部電影日後會突破千萬觀影人次，直到上映後16年的現在，仍然是韓國電影史上觀看次數最高的本土電影第16位。(*根據韓國電影振興委員會統計資料)



（圖：Youtube@VIVO TV - 비보티비）

很多韓國網友表示：「那是我第一次去電影院把同一部片看了好幾遍」、「真的風靡一時」、「是我的人生電影」、「我在這裡你在那裡」、「不僅好看而且餘韻悠長 。」趁着中秋假期，刚好可以重温一遍当年的感动！



（封圖：《王的男人》海報）

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