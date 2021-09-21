李泳知超直率！透露靠「資本的力量」減重13kg，收劉在錫簡訊時隔一週都沒回XD

李泳知講話超有趣，網友大力稱讚是「說話天才」啊～XD

《高等Rapper3》出身的饒舌歌手李泳知除了歌藝了得外，也十分有綜藝感，曾和劉在錫、李龍真一同主持綜藝節目《Comeback Home》。上週她受邀談話節目《Radio Star》，妙語如珠逗笑在場眾人與觀眾。

李泳知相隔一年再次來到《Radio Star》，MC們都很關心她這一年的改變，包括身材變化。李泳知說自己減了13公斤但漸漸復胖中，也坦承是透過減重廣告邀約才能達成效果：「我也是需要資本主義的減肥。」



▼李泳知今年7月曾發布Vlog，紀錄了她透過間歇性斷食、有氧運動與減重食品，一週減了約4公斤



回顧李泳知的變化，人們一般對她的印象都是較豐腴的，但在今年上半年《Comeback Home》時期明顯瘦非常多，差點讓觀眾認不出來，而最近上節目確實又圓潤了些。以下用李泳知兩次上《Running Man》與《Comeback Home》時期對比：

▼去年8月《Running Man》

（圖：@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

▼今年3月《Comeback Home》

（圖：@컴백홈 截圖）

▼今年8月《Running Man》

（圖：@YouTube 스브스 예능맛집 截圖）

談到周圍人對她減肥的反應，她搞笑的抱怨記者下標題老是中傷她，例如形容她「螞蟻腰」、「『不輸藝人』的外表」，還會招來酸民酸她「螞蟻腰在哪裡？」，她直言：「螞蟻根本沒有腰啊！」



她也抱怨自己平時都穿寬鬆運動服，但突然穿短裙就會被粉絲阻止：「遮住吧！」、「誰讓妳穿的」，粉絲的過度保護反而讓她感到很尷尬。



提到藝人病（類似大頭症），李泳知認為沒有藝人不得藝人病，但她為了克服，會要求身邊的造型師與化妝師「心情不好就打我吧」，也拜託公司理事若有什麼不滿，就儘管把她丟包在路上。



在《Comeback Home》和前輩劉在錫合作時，劉在錫曾對她說：「泳知啊，妳在不觸法的前提之下，想做什麼就做吧！」李泳知說：「所以我現在就是個不觸法的小混混。」然而，她也爆料自己收到劉在錫下班後傳給她簡訊「辛苦了」，卻已讀前輩一週都沒回覆。



李泳知解釋自己很苦惱如何回答，想要趁機「用回覆大力表現一下」，馬上被旁人指責：「這就是藝人病啊！」、「病得很嚴重啊！」而劉在錫知道李泳知回覆很慢的理由後，反應是？李泳知說他後來傳簡訊會特別再傳一條「不用回覆我了」，相當搞笑。



▼李泳知出演《Radio Star》精華影片



該精華影片不到五天已破130萬觀看次數，底下留言高達千則，大多是讚嘆李泳知的口才，並給她鼓勵：「口才和sense真的是天生的……口說天才啊天才」、口才聽起來很有自信很棒，讓初次見到的人都想繼續看下去」、「很喜歡泳知的活力。偶爾看到藝人會因貪心而越線，但泳知很會調節」、「泳知只要不闖禍一定能長久做下去，很有才華又會說話，以後當綜藝MC也會做得很好」。

（封圖：《Radio Star》@YouTube 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 截圖）

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