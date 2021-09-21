《The Penthouse 3》敏赫与珍妮的未公开戏份：金顺玉编剧一定是疯了才会有这个剧情！

韩剧史上最狗血的《The Penthouse 3》公开了未公开场景，看完脑子里全是问号，想说一句金顺玉编剧太疯狂了。

前两日《The Penthouse 3》剧组公开了特别节目《The Penthouse-540日间的故事》，捕捉了演员们在片场的方方面面，其中有一段就是李泰彬和陈智熙的对手戏，而这段戏份虽然拍摄了，但却没在正式播出中播出，从而引起了大众的好奇心。



▲YouTube@SBS Drama

敏赫（李泰彬 饰）和珍妮（陈智熙 饰）坐在街角的室外餐厅，从造型可以推测出两人此时的人设年纪应该是成年人了。敏赫告诉珍妮要去环游世界，走一圈要3年，问珍妮3年之后能不能和他交往，「我回来之后你要当我的女友吗？我以前一直都很喜欢你。 干嘛这么惊讶？你难道不知道吗？」。珍妮听完之后很错愕，表示：「没想到你竟是个疯子，你的入伍通知书都来了，你还打算去哪儿？」 听完珍妮的话，这下震惊的一方变成了敏赫。突如其来的告白不仅惊呆了珍妮，也惊呆了观众，毕竟第2季里珍妮被敏赫逼著喝可乐的场景还历历在目。



这段戏份本应该在第12集播出，但最后拍完还是被剪辑掉了。通过幕后故事公开后也引发了广大网友的讨论，大家留言称：「学暴加害者爱上受害者的设定只有金顺玉才能想得出来」、「虽然两人的颜值很搭，但想到之前敏赫对珍妮做过的事情就接受不了他」、「虐妻一时爽，追妻火葬场」、「 珍妮的爸爸出狱后一定会暴揍敏赫一顿」等。



▲SBS《The Penthouse》

「首图：SBS《The Penthouse》」

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