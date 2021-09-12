首爾地鐵最新售出兩個站名！乙支路四街&驛三站下月前掛上「小尾巴」，每年創收4億韓元

新的站名分別為「乙支路四街（BC信用卡）」和「驛三（Centerfield）」，將為首爾交通公社每年帶來4億收入。

首爾交通公社為改善首爾地鐵的財政困難於上月初決定出售8個站名，近日1號和5號線換乘站「乙支路四街」、2號線「驛三站」都找到了「東家」，前者賣給韓國市場份額第一的信用卡公司BC信用卡，後者賣給了新世界集團，驛名附記（역명부기）裡的「Centerfield」即是新世界旗下今年6月28日剛剛開業的高端生活方式消費中心，位於驛三站8號出口外411米處。



新的站名從這個月就開始更換，最遲也會在下個月全部完成。 驛名附記（역명부기）是指收取費用后在原本的地鐵站名后加上括號寫入企業、學校、機構等名稱，現在首爾有26個地鐵站 有驛名附記，例如1號線「鍾閣站（SC第一銀行）」、5號線「西大門站（江北三星醫院）」。



這是首爾Metro和首爾都市鐵道公社在2017年合併為首爾交通公社之後第一次出售站名，距離上一次出售時隔5年之久。 首爾地鐵長期入不敷出，加上最近兩年乘客減少，令首爾交通公社今年的赤字有望達到1兆6千億韓元，這次出售兩個站名將帶來每年4億元的額外收益。

不過首爾交通公社這次出售的另外6個站名在第一輪流標，目前進行第二輪招標仍舊無人問津。

對於出售站名的做法，有韓國網友擔心「資本獨佔地鐵名稱」，也有人表示支持：「是很好的創收idea，好過提高票價」、「宣傳效果一定很棒」、「比想像中便宜」、「驛三站值得更高的價格！」



（圖：Youtube@MBN News）

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