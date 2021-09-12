首尔地铁最新售出两个站名！乙支路四街&驿三站下月前挂上「小尾巴」，每年创收4亿韩元

新的站名分别为「乙支路四街（BC信用卡）」和「驿三（Centerfield）」，将为首尔交通公社每年带来4亿收入。

首尔交通公社为改善首尔地铁的财政困难於上月初决定出售8个站名，近日1号和5号线换乘站「乙支路四街」、2号线「驿三站」都找到了「东家」，前者卖给韩国市场份额第一的信用卡公司BC信用卡，后者卖给了新世界集团，驿名附记（역명부기）里的「Centerfield」即是新世界旗下今年6月28日刚刚开业的高端生活方式消费中心，位於驿三站8号出口外411米处。



新的站名从这个月就开始更换，最迟也会在下个月全部完成。 驿名附记（역명부기）是指收取费用后在原本的地铁站名后加上括号写入企业、学校、机构等名称，现在首尔有26个地铁站 有驿名附记，例如1号线「钟阁站（SC第一银行）」、5号线「西大门站（江北三星医院）」。



这是首尔Metro和首尔都市铁道公社在2017年合并为首尔交通公社之后第一次出售站名，距离上一次出售时隔5年之久。 首尔地铁长期入不敷出，加上最近两年乘客减少，令首尔交通公社今年的赤字有望达到1兆6千亿韩元，这次出售两个站名将带来每年4亿元的额外收益。

不过首尔交通公社这次出售的另外6个站名在第一轮流标，目前进行第二轮招标仍旧无人问津。

对於出售站名的做法，有韩国网友担心「资本独占地铁名称」，也有人表示支持：「是很好的创收idea，好过提高票价」、「宣传效果一定很棒」、「比想像中便宜」、「驿三站值得更高的价格！」



（图：Youtube@MBN News）

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