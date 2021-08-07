韓國地鐵站原來可以付費冠名：最高競標金額接近4億韓元！

韓國很多地鐵站的名字後邊還有一個括弧，裡面寫著附近銀行、學校或者醫院的名字，其實這些都是花錢買來的廣告！

光華門站後邊的括弧裡寫著「世宗文化會館」，合井站後邊寫著「Holt兒童福祉會」，而鐘閣站旁邊寫著「SC第一銀行」，也就是渣打銀行。相信很多人去韓國旅遊時都有留意到這些「帶著小尾巴」的地鐵站名稱，其實，這種在地鐵站名後邊加上附近機構名字的行為叫做「驛名附記（역명부기）」，屬於室外廣告的一種。

韓國鐵道公司為了提高地鐵站附近代表性機構的認知度，同時補貼每年幾千億韓元的赤字，於2010年6月首次引入這一制度。 一開始因為強調公共性所以門檻很高，但去年5月修改規定後放寬了標準，除了公共機關和設施之外，醫院、觀光設施等等一般大眾設施也可以申請驛名附記。



（圖：Youtube@TBS 시민의방송)

關於大家最好奇的價格，每個站都不一樣，地處繁華地段或使用人數眾多的站當然貴一些。 流程方面先是由成本調查機構進行估價，然後地鐵站周圍500m半徑之內的企業參與競標，最終由出價最高且經過審議委員會許可的企業得標。

至2017年已經有32個站進行了驛名附記，其中最高成交記錄是緊貼明洞商圈的2號線乙支路入口站，當時由IBK企業銀行出價3.81億韓元，簽約3年;第二貴的是位於江南區 的7號線清潭（韓國黃金交易所）站，簽約金3.621億韓元;第三是明洞商圈另一側的4號線明洞（貞華藝術大學）站，簽約金3.4億。 此外，3號線狎鷗亭（現代百貨店）站、2號和4號線換乘站舍堂（大肛醫院）站的簽約成交價也都在3億以上。

而最便宜的驛名附記，則是位於京畿道的8號線丹垈五岔路口（新丘大學校）站，簽約金為1億20萬韓元。



（圖：Youtube@SBS 뉴스）

一旦進行驛名附記，不僅地鐵站的各種標識牌會加上冠名企業的名字，進站時的廣播里也會反覆念到企業名稱，地圖和交通app當然也會跟著更新，讓人想不記住都難。 對於這樣的宣傳效果，大部份簽約企業都很滿意：據首爾交通公司人士透露，2016年和2017年進行驛名附記的企業大部份都續簽了3年的延長合約。

韓國廣告PR實學會2020年就此發表了一篇論文《關於驛名附記廣告的必要性與公益效果的研究》，從深度採訪質化分析和對地鐵使用者進行量化分析兩方面著手，結果全都證實驛名附記廣告不僅有效提升企業的品牌曝光度，也給消費者帶去了便利，可謂一舉兩得、皆大歡喜。



（圖：Youtube@YTN news)

首爾交通公司去年虧損額高達1兆2千億韓元，本月2日宣佈再開放8個站的驛名附記競標（其中2個是換乘站），分別是乙支路4街站、蘆原站、纛島站、驛三站、鉢山站、內方站，其中起價最高的是位於江南區的2號線驛三站（2.3億），起價最低的內方站也有6千萬韓元，參加競標的企業必須在地鐵站周圍500m半徑之內。 不知道下一次去韓國時，會看到哪些企業的名字出現在這些地鐵站裡呢？



（封圖：Youtube@TBS 시민의방송、SBS 뉴스）

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