光是看到她們就想罵人！金順玉筆下的這些惡女們太不好惹了，如果一起吵架的話誰會贏

說起狗血韓劇，就不得不提大神金順玉了！

作為狗血劇澆築，金順玉這些年來寫過的電視劇都有一位標誌性的惡女，壞到讓人咬牙切齒，比如《The Penthouse》里的千瑞璡（金素妍 飾），為達目的無惡不作。 其實在以往金順玉的作品中也是一樣。



▲SBS《The Penthouse》

《妻子的誘惑》申愛麗

看過《妻子的誘惑》的觀眾誰不罵一句「申愛麗你到底是不是人？ 」，不僅搶了閨蜜的老公，還偷了閨蜜的事業，這部劇播出當時就改寫了韓劇史上的惡女形象，在申愛麗面前，連徐迎美（《愛上女主播》）都是善良的女人了。



▲SBS《妻子的誘惑》

《五根手指》蔡英朗

這部由蔡時拉、朱智勛、池昌旭等人主演的劇作完全是一部以反派角色為主線的電視劇，蔡英朗更是一個殺死老公都不眨眼，連親生兒子都下得去手的大惡女。



▲SBS《妻子的誘惑》

《來了！張寶利》嚴敏靜

李宥利因為「嚴敏靜」一角成為了「國民惡女」，她可以為了自己的慾望拋棄親生女兒，玩弄情感，為達目的不擇手段。



▲MBC《來了！張寶利》

《我的女兒琴四月》吳慧翔

要說誰能超越嚴敏靜的惡毒，那絕對是吳慧翔了，明明是個養女，知道所有的秘密，卻為了能夠留在富有的家庭里不停陷害女主角，真的讓人氣到想衝進電視裡揍她。



▲MBC《我的女兒琴四月》

《皇后的品格》徐康熙&太后

這部狗血劇裡的惡女可不止一人，雅麗公主的親媽徐康熙為了自己上位不僅害死了前皇后，還把女兒當做工具人。 而太后則是個只想著自己地位，是個但凡有人觸及到她的利益，哪怕是兒子也可以拋棄的狠心人物。



▲SBS《皇后的品格》

最後再加上《The Penthouse》中美艷又瘋狂，為了地位連親爹都見死不救、可以給女兒下藥的千瑞璡，不知道這幫瘋女人處在同一部劇裡，誰更惡毒一些呢？

「首圖：SBS《皇后的品格》&《The Penthouse》、MBC《我的女兒琴四月》&《來了！張寶利》」

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