光是看到她们就想骂人！金顺玉笔下的这些恶女们太不好惹了，如果一起吵架的话谁会赢

说起狗血韩剧，就不得不提大神金顺玉了！

作为狗血剧浇筑，金顺玉这些年来写过的电视剧都有一位标志性的恶女，坏到让人咬牙切齿，比如《The Penthouse》里的千瑞璡（金素妍 饰），为达目的无恶不作。 其实在以往金顺玉的作品中也是一样。



▲SBS《The Penthouse》

《妻子的诱惑》申爱丽

看过《妻子的诱惑》的观众谁不骂一句「申爱丽你到底是不是人？ 」，不仅抢了闺蜜的老公，还偷了闺蜜的事业，这部剧播出当时就改写了韩剧史上的恶女形象，在申爱丽面前，连徐迎美（《爱上女主播》）都是善良的女人了。



▲SBS《妻子的诱惑》

《五根手指》蔡英朗

这部由蔡时拉、朱智勋、池昌旭等人主演的剧作完全是一部以反派角色为主线的电视剧，蔡英朗更是一个杀死老公都不眨眼，连亲生儿子都下得去手的大恶女。



▲SBS《妻子的诱惑》

《来了！张宝利》严敏静

李宥利因为「严敏静」一角成为了「国民恶女」，她可以为了自己的欲望抛弃亲生女儿，玩弄情感，为达目的不择手段。



▲MBC《来了！张宝利》

《我的女儿琴四月》吴慧翔

要说谁能超越严敏静的恶毒，那绝对是吴慧翔了，明明是个养女，知道所有的秘密，却为了能够留在富有的家庭里不停陷害女主角，真的让人气到想冲进电视里揍她。



▲MBC《我的女儿琴四月》

《皇后的品格》徐康熙&太后

这部狗血剧里的恶女可不止一人，雅丽公主的亲妈徐康熙为了自己上位不仅害死了前皇后，还把女儿当做工具人。 而太后则是个只想著自己地位，是个但凡有人触及到她的利益，哪怕是儿子也可以抛弃的狠心人物。



▲SBS《皇后的品格》

最后再加上《The Penthouse》中美艳又疯狂，为了地位连亲爹都见死不救、可以给女儿下药的千瑞璡，不知道这帮疯女人处在同一部剧里，谁更恶毒一些呢？

「首图：SBS《皇后的品格》&《The Penthouse》、MBC《我的女儿琴四月》&《来了！张宝利》」

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