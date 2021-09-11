又一位成功粉絲！《海岸村恰恰恰》小演員金敏瑞收到偶像IU送來的咖啡車，感動到獨自抹眼淚XD

之前那個「假裝不認識IU」最後爆哭的小女孩就是金敏瑞！這一對偶像和小粉絲的互動真的太有愛啦~~

兒童演員金敏瑞最近在tvN劇集《海岸村恰恰恰》中飾演咖啡店主女兒吳朱里，從一開始對申敏兒充滿懷疑、百般挑剔到因為一張偶像照片而親近起來，把個性叛逆又真實可愛的小女性形象詮釋得相當到位，給劇情帶來不少輕鬆的笑料。



（圖：tvN《海岸村恰恰恰》截圖）

本月8日金敏瑞在IG上PO出一組照片，原來是收到了偶像IU送來的應援咖啡車！因為2009年出生的金敏瑞年紀還小，IG是由其他人代為管理，留言裡寫道：「敏瑞有生以來第一輛咖啡車是IU送來的驚喜！而且是送到這麼遠的地方來，連那麼短暫的因緣都記得關照，真的不止是感動...... 據說敏瑞又悄悄流下了感動的淚水呢~^^再次感謝IU又一次給敏瑞帶來了終生難忘的幸福！敏瑞更加堅定了要成為像IU一樣更好的人的決心！細心的IU，您真的是another level！」

第一張照片里可以看到咖啡車的橫幅上寫著：「敏瑞的粉絲IU為敏瑞應援。 」第二張印著金敏瑞和IU照片的立牌上寫著：「敏瑞呀，展翅高飛吧❤」第三張照片里是IU模仿金敏瑞對她說的「歐尼真的很完美」句式，在金敏瑞的照片下寫了：「敏瑞真的很完美。 」



此前金敏瑞曾在Youtube頻道「odg」的節目里和IU有一面之緣，這系列節目是邀請不太認識明星的小孩和明星聊天，當時節目組告訴她「不論誰來都要裝作不認識」，結果出現在她面前的就是偶像IU！



（圖：Youtube@odg）

敏瑞很敬業地做出不認識IU的樣子，結果當IU一離開座位就忍不住說：「現在可以不用演戲了嗎？ 」IU再次出現的時候敏瑞百感交集地哭了起來，把IU嚇一跳，趕忙幫她拿來紙巾XD敏瑞說雖然臉上是porker face，其實心裡早已亂作一團，而且還沒獲得媽媽的批準買IU的新專輯，IU於是拿出簽名專輯送給敏瑞！敏瑞用顫抖的聲音說：「這是家門的榮光！」IU：「小學生不需要買專輯，用Youtube聽就好了！」



（圖：Youtube@odg）

網友們看到之後紛紛表示：「IU真的把每一份因緣都看得很寶貴」、「人生第一輛咖啡車居然是本命送來的...... 連附言都好讓人感動」、「IU是天使吧！」



（封圖：tvN《海岸村恰恰恰》劇照，IG@actress_minseo）

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