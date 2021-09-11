《D.P：逃兵追緝令》軍營內景居然全是棚拍！開頭影片獲韓網好評，演員中還有伊拉克重建部隊出身！

《D.P：逃兵追緝令》投資80億韓元、耗時4個月製作，相當於一部重量級電影，不僅劇情真實反應了當年的兵營氣氛、大獲好評，其實幕後故事也十分精彩！

軍隊內景皆為重新製作，外景戲份走遍全國各地

雖然《D.P》講的是軍隊裡的故事，但因為主題是抓逃兵並且包含大量「讓人不舒服的事實」，顯然不會受到軍隊方面的歡迎，所以《D.P》製作組從一開始 就沒指望軍隊提供協助、也沒有提出請求，劇中包括內務班、辦公室在內的所有軍中場景全部是在攝影棚里拍攝！《D.P》的美術導演由《柳烈的音樂專輯》裴俊秀擔任，考證細節令人嘆服。



至於軍中室外戲份，則全部是在京畿道富川某廢棄部隊里拍攝。 第6集的高光戲份隧道戲是在江原道某廢棄隧道取景，同時出現的洞穴則是位於忠清北道的避暑觀光景點「滑玉洞穴（활옥동굴）」，獲得地方自治團體的許可後在不開放觀光的區段拍攝。

據製作組透露，很多原本計畫取景的場地都因為眾所周知的原因無法進行拍攝，尤其是後半部份的取景地臨時更換了不少，包括結尾的隧道和洞穴戲份原本是計畫在水壩拍攝，不過從結果來看可謂是成為了最佳選項。



演員兵役歷史大公開！

飾演一等兵安俊浩的丁海寅在出道之前就早早完成了兵役，在軍中擔任的是駕駛兵，拍完劇後表示劇中的故事和空間過於真實，有種去了兩次軍隊的感覺XD



飾演韓浩烈的具教煥是作為社會服務要員完成兵役，真正在軍隊里的時間只有4周的基礎軍事訓練時期。



申承浩飾演欺負晚輩的黃章秀兵長，但實際上演員本人還沒服過兵役，完全靠演技和對角色的理解詮釋出自己並未經歷過的情景。



最令人意外的是飾演林智燮上尉的孫錫久，在美國和加拿大完成學業的他說得一口流利英語，2005年服兵役期間自願報名了「宰桐部隊」，也就是韓國陸軍2004年至2008年派駐到伊拉克執行維和警備和地方重建任務的部隊。



「一分鐘濃縮韓國男性典型生活歷程」

《D.P》的開頭影片也引起不少關注，先是以舊式打字機方式呈現《兵役法》第三條：「大韓民國男性公民均有依法服兵役之義務」，隨後是一個男生從出生到讀書、談戀愛、入伍的過程，用短短一分鐘展現了韓國男性最典型的一生。



其中的影像資料既有實際拍攝的也有來自工作人員自己的家庭錄像，而展示的即是安俊浩的生活，同時也是韓國所有普通男性的生活，受到不少好評。



（圖：Netflix《D.P：逃兵追緝令》截圖）

（圖：除最後一張截圖外均來自IG@netflixkr）

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