D社跟拍愛豆戀情的工作難度直線上升！現役愛豆爆料：現在談戀愛公司會幫你找約會地點+打掩護

時代在改變，粉絲們對於愛豆們的戀情從早期的不滿，也演變成了現在大部份人的接受與祝福。

早期的飯圈，粉絲們一聽到愛豆的戀情第一反應絕對是炸了，「我為你花那麼多錢，你居然背著我偷偷交女友」！為了維持愛豆們在粉絲心目中的良好的單身形象，經紀公司會插手愛豆們的感情生活，最著名的就是YG的戀愛禁止令，這在圈內相當出名。

YG的戀愛禁止令時常被旗下歌手提起，iKON BOBBY就曾在綜藝節目坦白：「因為梁鉉錫社長而不能談戀愛」。 2NE1成員Sandara Park也稱：「YG女藝人有一定的禁止戀愛期限，姐姐們是3年，妹妹們是5年，有消息傳梁社長通過監視器看我們和誰發短信，偶爾被叫去問『最近在和誰聯絡？』，真以為他都知道了，只好乖乖坦白，結果被沒收了手機。 」這個禁令一直延續到BLACKPINK，JISOO在《黃金漁場》說：「男女練習生吃飯的時間都不一樣，在YG食堂男練習生6點吃飯，女練習生是7點。 」這些禁令都是要寫在合約裡的。



▲MBC《黃金漁場-Radio Star》

而這幾年韓娛圈的風向似乎變了，接二連三爆出愛豆談戀愛了，雖然有粉絲表示「房子塌了」，但更多的人是給予他們祝福和支持。 男團VIXX成員Hyuk（韓相爀）做客《姐姐請客！》節目時就聊到了圈內對於愛豆戀情的態度轉變，稱：「這幾年藝人或愛豆們都是秘密戀愛，公司其實都知道，甚至會保護藝人，因為公司知道不是說一句不許談戀愛，藝人們就聽話地真不去談戀愛的。 年輕的愛豆們要去約會的話其實很不容易，所以現在公司會幫他們找公司能夠管控的地方去約會，如果不小心被拍到，公司也會守護好藝人的。 」



▲ iHQ《姐姐請客！》

從怕被公司抓住而偷偷戀愛，到受公司保護大膽戀愛，娛樂圈真的有了天翻地覆的改變。只是這樣的話，D社的工作難度就大大增加了......

「首圖：iHQ《姐姐請客！》」

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