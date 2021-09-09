D社跟拍爱豆恋情的工作难度直线上升！现役爱豆爆料：现在谈恋爱公司会帮你找约会地点+打掩护

时代在改变，粉丝们对於爱豆们的恋情从早期的不满，也演变成了现在大部份人的接受与祝福。

早期的饭圈，粉丝们一听到爱豆的恋情第一反应绝对是炸了，「我为你花那么多钱，你居然背著我偷偷交女友」！为了维持爱豆们在粉丝心目中的良好的单身形象，经纪公司会插手爱豆们的感情生活，最著名的就是YG的恋爱禁止令，这在圈内相当出名。

YG的恋爱禁止令时常被旗下歌手提起，iKON BOBBY就曾在综艺节目坦白：「因为梁铉锡社长而不能谈恋爱」。 2NE1成员Sandara Park也称：「YG女艺人有一定的禁止恋爱期限，姐姐们是3年，妹妹们是5年，有消息传梁社长通过监视器看我们和谁发短信，偶尔被叫去问『最近在和谁联络？』，真以为他都知道了，只好乖乖坦白，结果被没收了手机。 」这个禁令一直延续到BLACKPINK，JISOO在《黄金渔场》说：「男女练习生吃饭的时间都不一样，在YG食堂男练习生6点吃饭，女练习生是7点。 」这些禁令都是要写在合约里的。



▲MBC《黄金渔场-Radio Star》

而这几年韩娱圈的风向似乎变了，接二连三爆出爱豆谈恋爱了，虽然有粉丝表示「房子塌了」，但更多的人是给予他们祝福和支持。 男团VIXX成员Hyuk（韩相爀）做客《姐姐请客！》节目时就聊到了圈内对於爱豆恋情的态度转变，称：「这几年艺人或爱豆们都是秘密恋爱，公司其实都知道，甚至会保护艺人，因为公司知道不是说一句不许谈恋爱，艺人们就听话地真不去谈恋爱的。 年轻的爱豆们要去约会的话其实很不容易，所以现在公司会帮他们找公司能够管控的地方去约会，如果不小心被拍到，公司也会守护好艺人的。 」



▲ iHQ《姐姐请客！》

从怕被公司抓住而偷偷恋爱，到受公司保护大胆恋爱，娱乐圈真的有了天翻地覆的改变。只是这样的话，D社的工作难度就大大增加了......

「首图：iHQ《姐姐请客！》」

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