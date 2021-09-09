金鍾國兌現承諾！個人YT頻道首月收入7000萬韓元全部捐贈，低調做善事的運動男真的太讚啦~

金鍾國今年7月曾表示會把開通Youtube頻道第一個月的收入全部捐贈出去，現在真的兌現承諾了！

據韓媒報導，金鍾國捐贈了7000萬韓元給三星首爾醫院和慧園醫療財團世宗醫院（音），用以幫助心臟病患者和經濟困難的患者，這也是金鍾國個人頻道今年7月的5個影片帶來的全部收入。

金鍾國也在YT頻道的社群里PO文認證：「雖然晚了一點，但上次和大家約定的捐贈！希望用在好的事情上，慎重地決定和進行了！結算比預想的要晚，真的真的是只除去了最低製作費用之後的全部金額。 因為是與大家的支持和真心一起進行的、意義深刻的捐贈，希望大家更加感受到這份意義，度過健康的日常生活！再次感謝和我一起做善事的所有訂閱粉絲！」



（圖：Youtube@김종국 GYM JONG KOOK）

金鍾國今年內6月開通Youtube頻道后，僅一個月就獲得190萬訂閱（現在是213萬），7月時曾在頻道裡PO文宣佈會把首月收入除去製作費用外全部捐贈，使大家對他的關心和喜愛延續到更好的事情上，從而「讓熱愛運動的人的善良影響力更有意義和光芒。 」當時韓媒推測首月收入「應該有幾千萬韓元」，金鍾國的人氣果然沒讓人失望！

據悉金鍾國平時就經常低調做善事，去年2月曾捐贈1億韓元給災害救助組織「希望橋」用於防疫工作，去年8月韓國遭受雨災時再次向該組織的救助活動捐贈了5000萬韓元，連經紀公司都不知道，最後由受贈單位公開。 加上金鍾國平時節儉形象深入人心，連紙巾和電費都要省、花錢看電影都不捨得，更加令人對他的豪爽善行心生敬佩。

（封圖：TURBO JK Company，Youtube@김종국 GYM JONG KOOK）

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