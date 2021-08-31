水瓶上的彩色標籤不見了！韓國Label Free減塑風潮正勁：食品企業爭相去標籤化&開發可回收容器

很多人雖然樂於助力環保但實在懶得每次丟棄前都把標籤和瓶子分離，這次大型食品企業直接從源頭上去掉標籤，單是一個品牌就能每年減少幾千噸的垃圾！

去年韓國一項消費者調查顯示，93%以上的人在面對相同價格時會選擇對社會和環境友善的產品，而且消費者們確實在通過抵制和購買等實際行為向企業施加壓力，最先做出回應的就是食品飲料產業。

其中最具代表性的就是瓶裝水市場：佔據40%市場份額的濟州三多水、樂天七星飲料的ICIS礦泉水、農心的白山水、可口可樂的江原平昌水今年上半年開始陸續推出了沒有標籤的新包裝，飲用之後可以直接分類回收，不必另外剪去標籤環。



濟州三多水的「三無包裝」版：無色瓶蓋、無標籤、無色瓶身，8月已經佔據自身品牌總銷量的75%：



（圖：濟州三多水）

可口可樂的碳酸水Seagram、運動飲料Toreta都推出了無標籤版：



（圖：可口可樂）

樂天旗下的Cantata美式咖啡也幫包裝瓶「脫衣」，直接把圖案印在鋁質瓶身上：



（圖：樂天）

韓國去年12月開始強制推廣透明寶特瓶的分類回收，但消費者的支持仍然是決定性因素。 CU自有品牌的無標籤瓶裝水HEYROO今年2月推出后比銷量暴增78.2%，比照同期瓶裝水整體的增幅為20.4%，足以見得消費者對親環境產品的支持。



（圖：BGFretail）

零食廠商也積極跟進：海太製菓因為被環境團體指出巧克力泡芙的塑膠托盤存在環境危害隱患，在輿論推動下斥鉅資450億建設了新的工廠，能源方面使用太陽能發電，包材也換成親環境材料；樂天製菓和知名造紙廠韓松紙業合作開發了用可哥果製作的紙質托盤，計畫在年內替換掉蛋黃派、巧克力餡球等零食的塑膠包裝;愛茉莉太平洋也在積極開發紙質容器以代替傳統的鋁製化妝品包裝軟管。

此外，啤酒、醬油、優酪乳、水果等容器也接連推出了無標籤版。



(圖：樂天）



（圖：大象株式會社）

下一次去韓國時可能會見到很多熟悉的零食、瓶裝水、化妝品都「改頭換面」，這些都是消費者和企業共同努力的結果哦！



（封圖：IG@lottechilsung，BGFretail，可口可樂，樂天）

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