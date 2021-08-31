劉在錫超敬業！《玩什麼好呢》臨時播報新聞超成功，途中驚見Lovelyz美珠

在《第六感》很有哏的美珠又來《玩什麼好呢》啦～大神播新聞也太帥了吧！

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）最新EP.103，劉在錫去了上岩MBC，進到新聞部才知道自己要直播新聞，還得在10分鐘內換好正裝上場。

劉在錫雖然緊張，但以如此臨時播報的表現來說幾近完美，幾乎沒錯字也沒卡詞，新聞製作人相當讚許。



然而播報途中可是出現讓他大吃一驚的場面，因為見到了熟悉的美珠！不是出現在新聞報裡，而是在主播台上！劉在錫見了美珠完全掩不住驚訝，不過看著美珠念詞跳針，好像也因此卸下了緊張、忍不住噗哧一聲。



劉在錫趁機問製作人：「是李美珠嗎？美珠是不是嗎？」製作人很集中於新聞完全不想理他XD 一下主播台，劉在錫除了獨自碎碎念自己的表現外，還很在意：「美珠怎麼會來？不是美珠嗎？」節目這才公開美珠也被騙來播新聞的內幕。她和劉在錫一樣對環境感到陌生，也擔心自己的發音不好，甚至還是播完全不熟悉的股市新聞，沒機會弄懂內容就上場了，才會卡詞啊～



劉在錫接了金泰浩PD的電話相當無言，金泰浩竟若無其事的說：「新聞我看得很開心──」劉在錫回應：「現在不是新聞的問題！你這傢伙！」想不到此次的整人計畫不止這樣，接下來就是哈哈遭殃！劉在錫和美珠在後台狂吐槽他的不專業鬍子和領帶。



據下集EP.104預告，哈哈就算有專人事前指導，真正上場播報還是零零落落，鄭埻夏也是，甚至玩開了打起自己的歌XD 播報新聞後，劉在錫、美珠、哈哈與鄭埻夏要展開獎學金問答比賽。



劉在錫與美珠播報的剪輯影片不到一天就達86萬次觀看次數（截至31日10時），網友紛紛讚許劉在錫對節目的敬業，接了任務就會盡量做到完美：「這個場面真實的展現了劉在錫是多麼有專業精神的人，就算知道是整人，也擔心會對報導局帶來不好的影響，光看這一點就覺得他是一個很值得信賴的人。」、「08:07不知道是不是真的緊張，手在發抖，但聲音還是很沉穩的……不愧是國民MC」、「知道為什麼20年來一直處於最高位置了，發聲、Sense、演技全都是最棒的，就算出了差錯也不會想指責他，因為好感度是滿級」、「直接參選國會議員吧，劉大爺」。



（圖：《玩甚麼好呢》@黃VIU 截圖）

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