水瓶上的彩色标签不见了！韩国Label Free减塑风潮正劲：食品企业争相去标签化&开发可回收容器

很多人虽然乐於助力环保但实在懒得每次丢弃前都把标签和瓶子分离，这次大型食品企业直接从源头上去掉标签，单是一个品牌就能每年减少几千吨的垃圾！

去年韩国一项消费者调查显示，93%以上的人在面对相同价格时会选择对社会和环境友善的产品，而且消费者们确实在通过抵制和购买等实际行为向企业施加压力，最先做出回应的就是食品饮料产业。

其中最具代表性的就是瓶装水市场：占据40%市场份额的济州三多水、乐天七星饮料的ICIS矿泉水、农心的白山水、可口可乐的江原平昌水今年上半年开始陆续推出了没有标签的新包装，饮用之后可以直接分类回收，不必另外剪去标签环。



济州三多水的「三无包装」版：无色瓶盖、无标签、无色瓶身，8月已经占据自身品牌总销量的75%：



（图：济州三多水）

可口可乐的碳酸水Seagram、运动饮料Toreta都推出了无标签版：



（图：可口可乐）

乐天旗下的Cantata美式咖啡也帮包装瓶「脱衣」，直接把图案印在铝质瓶身上：



（图：乐天）

韩国去年12月开始强制推广透明宝特瓶的分类回收，但消费者的支持仍然是决定性因素。 CU自有品牌的无标签瓶装水HEYROO今年2月推出后比销量暴增78.2%，比照同期瓶装水整体的增幅为20.4%，足以见得消费者对亲环境产品的支持。



（图：BGFretail）

零食厂商也积极跟进：海太制菓因为被环境团体指出巧克力泡芙的塑胶托盘存在环境危害隐患，在舆论推动下斥巨资450亿建设了新的工厂，能源方面使用太阳能发电，包材也换成亲环境材料；乐天制菓和知名造纸厂韩松纸业合作开发了用可哥果制作的纸质托盘，计画在年内替换掉蛋黄派、巧克力馅球等零食的塑胶包装;爱茉莉太平洋也在积极开发纸质容器以代替传统的铝制化妆品包装软管。

此外，啤酒、酱油、优酪乳、水果等容器也接连推出了无标签版。



(图：乐天）



（图：大象株式会社）

下一次去韩国时可能会见到很多熟悉的零食、瓶装水、化妆品都「改头换面」，这些都是消费者和企业共同努力的结果哦！



（封图：IG@lottechilsung，BGFretail，可口可乐，乐天）

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