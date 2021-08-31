[有雷]《海岸村恰恰恰》城市鄉巴佬申敏兒開除老闆到漁村開業、萬能班長金宣虎：「人生沒有那麼公平」(EP1-2)

[有雷]上週末剛開播的《海岸村恰恰恰》，描述原本在首爾工作的牙醫師尹慧珍（申敏兒飾），與上司不合而負氣直接離職，卻發現牙醫圈子太小工作難找，思念母親而來到了海岸村，改變了她的想法。

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《海岸村恰恰恰》一開始就直奔主題，美麗的牙科醫師尹慧珍，屬於領薪水的上班族，但因為醫療上並未從利益面出發，與院長不合而發生爭執，當院長強制執行搶走她的病患時，她毅然決然離開了這個工作崗位，甚至在網路上PO文描述院長的霸道，此舉讓她被業界封殺，再也沒診所聘用她。



來到思念母親的海邊，一連串的巧合讓她暫時無法離開這個小村，也認識了島上無人不知的洪班長（金宣虎飾），神通廣大的他沒有固定工作，擁有多張資格證照，更是充滿各種技能擅長各式打工，人緣極佳。



風光明媚的海岸村，正好少了牙科診所，申敏兒修好了車子本來打道回府，卻因前主管的一通電話讓她再度調頭前往海岸村，打算自行開業。村子裡很多老人家可能是她的潛在客戶，不過感覺在大都市生活很久的她，還需要一段時間與村民們磨合，話不投機有點格格不入，衛生條件她也相當嫌棄，如果要開展事業的話還需要更加圓滑。



村裡的民眾似乎都有一些不堪回首的過往，但首爾來的尹慧珍自視甚高，也許因為自己一路走來都是人生勝利組，甚至工作不開心還開除老闆，找不到工作也不回頭，聽到了村內過氣歌手無法走紅的故事，卻認為努力不足，瞧不起人的態度讓洪班長認真的告誡她：「人生並不是那麼公平」，有人一路順遂，有人卻再努力也達不到目標，別任意批評別人。



即使牙科已經開幕，卻得不到村民們的認同，因為尹慧珍無意間說的閒話大家都聽見了，於是沒人上門看診。洪班長看在眼裡決定幫忙她，要她多發送開幕年糕，但尹慧珍始終提不起勇氣重新面對大家，多虧了洪班長為她化解窘境。期待下一集的新火花。



照片：tvN

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