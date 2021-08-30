《無法抗拒的他》「光娜」楊惠智表現亮眼！舅舅是今年就出演7部作品的他，再次引發熱議！

楊惠智在《無法抗拒的他》中飾演娜比（韓韶禧 飾）的朋友「吳光娜」。

以彷彿是從漫畫中跳出來的華麗造型，同時以自己的特色表現活潑自由的性格，受到了許多觀眾的喜愛。從活潑的大學生形象，到細心地描繪戀人之間的矛盾和感情，讓不少人認為是最立體、最有存在感的角色。



近期，楊惠智在採訪中透露自己的舅舅是安內相，也在網路上引發熱烈討論。安內相除了是她舅舅外，也是出道快要30年的資深演員，在許多電視劇都有他的身影，可以說是「最佳綠葉」啊！光是今年（2021年）出演的電視劇就有《Mouse》、《L.U.C.A.: The Beginning》、《Law School》、《Racket少年團》、《直到瘋狂》、《惡魔法官》和《The Road：1的悲劇》這7部，轉到哪都可以看到他的身影。



楊惠智也提到：「我雖然沒有直接提過，但大家好像都知道，我才剛剛起步，但安內相前輩已經累積豐富的履歷，我非常尊敬他一路走來的經驗。偶爾我有演戲上的煩惱時會打電話問他，但互相都不怎麼聊演技的話題，可能因為是家人，怕講太多會偏題，所以他會在適當距離的地方為我應援。」



而楊惠智在近期出演過《天氣好的話，我會去找你》、《Live on》和《無法抗拒的他》，也期待她之後的新作品啊！



（圖：Awesome娛樂、tvN《Mouse》＆《惡魔法官》、JTBC《Law School》

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