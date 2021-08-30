[預測]本週停播的《機智醫生生活2》預告腦補開始！4大線索暗示遇襲送醫的很可能就是他！

[提及劇情]《機智醫生生活2》上週播出第10集，不過在劇情的最後停在一個令人心焦的點，急診室的奉醫師接到了一個電話，有年約40歲的男性，後腦遭人以鈍器襲擊，意識有些模糊，但他說自己是律濟醫院的醫師，奉醫師接過電話說「名字是？」之後露出了驚訝的表情，讓觀眾們著急不已啊！

網友們從預告中開始腦補，到底受傷的是當天有約要到梨泰院喝酒的雋婠？還是當日的壽星李翊晙在江南聚餐遇襲？從以下幾點分析：

1、被推進急診的人所穿的衣服

預告中出現一幕患者被推床緊急送到急診室，由畫面中可看出患者穿著淺卡其色外套與長褲，跟材學當日與雋婠搭話時，雋婠所穿的深色成套西裝有所不同，因此觀眾們先排除了雋婠的可能性，認為是李翊晙的機率較高。



2、預告中的李翊晙畫面是學生時期非現在

預告中其實大部分都會讓五人均出現，但這一次的預告中除了看到頌和、碩亨、政源以外，雋婠只出現短短一幕，翊晙的畫面更是回憶中的學生時期，是不是現在的他正在急診臥床中所以沒有適當的不暴雷畫面？



3、接到電話的時間23：40分

當天是李翊晙的生日，頌和也挑選了禮物，打電話給他的時候說會放在他辦公室，翊晙也表示「當天」會回醫院來拿。想起上一集在頌和生日時，滿懷期待翊晙的約會，被取消的時候她大哭一場，甚至也沒收到那份生日禮物。觀眾們覺得呼應學生時期，這一次翊晙可能也沒有那麼輕易能拿到生日禮物，又或者他還要打趣地說「自己有信守承諾在當天回到醫院」？



4、聽對話不看畫面感覺是翊晙

從對話中聽到急診奉光憲醫師問：「是搶劫嗎？」之後連接到碩亨問：「是怎麼抓到的呢？」頌和的聲音回答：「看了CCTV畫面」，所以感覺由頌和來回答翊晙的狀況最適合不過了。



不過也有另一些觀眾們覺得，《機智醫生生活2》的預告很愛騙人，也提出了有可能不是翊晙的看法，也提供大家參考：

1、律濟醫院醫生只有那五位嗎？

當然醫院中有許多醫生，會不會是主演以外的人呢？大家是不是要被預告給誤導了？



照片:tvN

2、若是翊晙，頌和下班再趕回急診室，應該不是此畫面

看頌和晃到翊晙門前放禮物的樣子，她已經正要下班了，如果聽到翊晙被送到急診室，應該不會像畫面中出現的穿著整齊的手術服，而應該是穿著剛下班時的服裝。並且畫面中疑似也有政源出現，若這是翊晙的急診畫面，頭部受重擊應該不是由政源來觀察傷口，且頌和的表情也感覺沒那麼擔心。



3、翊晙聚餐前曾與冬天的對話

冬天問：「要跟院長吃飯的話，我是不是至少該換上襯衫？」翊晙特別說：「你們別擔心穿自在一點就好，只有我正式就可以了。」不過看著被推床推進來的患者，服裝應該也不算太正式吧，只能說是半休閒的感覺。



照片:tvN

大家覺得應該是誰呢？還要多等一週好緊張啊！

參考資料：YT뇌피소설가 입소문tv

照片：YT채널 십오야預告片段截圖

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