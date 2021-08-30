《紅天機》今晚終於開播！四大看點引人期待：《擁抱太陽的月亮》作家新作改編，金裕貞&安孝燮&孔明攜手主演

《紅天機》講述擁有神奇力量的美女畫工紅天機和失明但是可以讀懂星座、擁有一雙紅色眼睛的觀象監河藍，以及風流倜儻的陽明大君之間的奇幻愛情，今晚將在SBS播出第一集！

看點一：《擁抱太陽的月亮》原作者廷銀闕小說改編

《紅天機》改編自廷銀闕的同名小說，該作家之的兩部作品《成均館緋聞》和《擁抱太陽的月亮》都改編成電視劇並大獲好評。 電視劇版《紅天機》故事背景設定於架空時代「端王朝」，「鬼、魔、神」等紛紛登場，一對戀人因為紅色的命運而被連接在一起。 電視劇版由《浪漫的體質》共同編劇許恩（音）撰寫劇本，在原著基礎上增加了新的人物關係矛盾和三角戀。



看點二：「史劇女神」金裕貞&「大勢演員」安孝燮&「千萬演員」孔明

金裕貞在《雲畫的月光》之後5年再次出演古裝劇，為了演好天才畫工的角色努力練習作畫;安孝燮因為《浪漫醫生金師傅2》而成為20代代表性演員，飾演有一雙神秘紅眼的河藍，準備好再次收穫一眾芳心;在《雞不可失》里飾演忙內刑警的孔明，這次飾演熱愛藝術的風流客陽明大君，展開三角戀情。 此外通過《Alice》給大家留下深刻印象的郭時暘飾演野心滿滿、夢想登上王座的周向大君。



看點三：《來自星星的你》導演張太侑的名品畫面

張太侑導演在發佈會上說：「《紅天機》把《來自星星的你》的奇幻愛情劇、《樹大根深》的政治史劇、《風之畫員》的藝術史劇融合在了一起。 」除了劇本和演員之外，導演也十分值得信任！



看點四：實力派演員大舉加盟

金光奎飾演紅天機畫畫的帛瑜畫團的畫團主崔元昊（音），張鉉誠飾演頂級畫工韓建，趙成夏飾演河藍讀星象的端王朝法宮裡的君主成宗（音），文淑飾演三神奶奶，此外還有虎靈、畫鬼等具有人型但非人的存在，為劇情增添不少神秘色彩。



（圖：SBS《紅天機》海報及劇照，IG@awesome_ent_official）

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